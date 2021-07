Salubris monitorizează video 250 de puncte de colectare a gunoiului

Prin intermediul acestui sistem, Salubris monitorizează în timp real stadiul colectării deşeurilor din 250 de puncte gospodăreşti, unde au fost instalate camere video. În perioada următoare, alte peste 250 de puncte vor fi incluse în sistem.

O altă investiţie prezentată ieri de către Salubris face referire la un utilaj de curăţire a albiilor, o noutate pentru operator. În acelaşi timp, compania din subordinea Primăriei a mai achiziţionat noi autogunoiere şi autospeciale.

„Am reuşit să fim prima unitate din ţară, să fim exemplu pentru alte oraşe, iar eu cred că, acum, Iaşul se poate mândri cu un sistem de salubritate foarte bine pus la punct“, a declarat şeful Salubris, Cătălin Neculau.

Începând cu anul 2019, bugetul de investiţii a crescut în fiecare an, conform şefului operatorului, iar programul de modernizare a avut o valoare totală de circa 12 milioane euro. Salubris a achiziţionat utilaje noi (autogunoiere, autocontainere, autobasculante, încărcatoare frontale, autovehicule multifuncţio­nale, automăturători, autoutiltare etc.) şi diverse dotări (pubele, sisteme de supraveghere video, platforme supraterane de colectare selectivă a deşeurilor, recipienţi stocare material antiderapant, staţii de lucru, toalete ecologice etc.).

Unele achiziţii au stârnit şi controverse, una dintre acestea făcând referire la cele 30 de containere de colectare a deşeu­rilor montate în diverse zone din oraş. Fiecare container a costat circa 7.000 de dolari, preţ contestat chiar şi de unii consilieri locali. În schimb, conducerea Sa­lubris spune că aceste pubele au nume­roase funcţii inteligente, de la compac­tarea gunoiului şi până la acces gratuit la internet. Reţeaua Wi Fi este integrată în mai multe servicii ale Primăriei de pe raza oraşului, un alt exemplu fiind mij­loacele de transport.