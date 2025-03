Salvați limba latină ca fundament al învățământului umanist (IV)*

La sfârșitul Antichității (aprox. secolele al V‑lea – al VI‑lea), latina traversează una dintre cele mai importante dintre metamorfozele sale, exegeții vorbind acum despre latina medievală. Această varietate istorică rămâne limbă de stat nu doar în partea vestică a Imperiului, ci, deopotrivă, și în jumătatea de est, în Imperiul Bizantin, unde era concurată în Biserică de limba greacă. Evenimentul istoric major care a determinat direcția de dezvoltare a limbii latine a fost oficializarea creștinismului ca religie de stat de către împăratul Constantin cel Mare, proces început o dată cu edictul de la Milan din anul 312. În câteva secole, pe baza scrierilor primilor apologeți creștini (Tertulian, Ciprian, Tațian, Minucius Felix și alții), dar mai ales pe baza Vulgatei, versiunea integrală a Bibliei în limba latină, alcătuită de Sfântul Ieronim (347‑420), se constituie varianta ecleziastică a latinei, caracterizată în special prin adoptarea în uzul scris a multor elemente gramaticale și lexicale din latina vulgară sau populară. Istoria literaturii latine traversează apoi două‑trei secole în care înregistrăm o lungă serie de mari autori patristici latini dintre care îi menționez, fără o ordine oarecare, pe cei mai cunoscuți: Sfântul Augustin, Sfântul Ieronim, Grigorie din Tours, Sfântul Ambrozie, Ioan Cassian, Paulin din Nola, Boetius, Dionisie Exiguus, Isidor de Sevilla, Beda Venerabilis, Sfântul Benedict ș.a. În cele 217 de volume masive ale celebrei sale Patrologia Latina, alcătuită și tipărită pe la jumătatea secolului al XIX‑lea, un harnic filolog francez, abatele Jacque Paul Migne, a adunat textele a circa 150 de autori latini creștini, mai mari sau mai mici.

Sfântul Augustin

Persistența modelului Romei imperiale legitimează în Evul Mediu timpuriu tendința celor mai puternice triburi barbare de a‑și constitui un stat propriu și o identitate proprie. Dintre numeroasele neamuri germanice, francii și burgunzii (în Galia), goții și longobarzii (în Italia, Hispania și în Balcani), normanzii (în nordul european), se creștinează printre primii și devin astfel „romani”, latina fiind vehiculul și instrumentul principal al procesului de creștinare. Un moment crucial în dinamica istorică a limbii latine îl constituie așa‑numita renaștere carolingiană. Din rege al francilor, Carol cel Mare (m. 814) se proclamă împărat și succesor al Romei imperiale, întemeind ceea ce ulterior s‑a numit Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germanică, structură politică principală a Europei centrale, care a dăinuit mai bine de un mileniu, până să fie desființată de Napoleon în anul 1807. La sfatul lui Alcuin (740‑804), un erudit călugăr originar din Britania, Carol ce Mare încearcă să impună o serie de măsuri menite să „debarbarizeze” limba latină, supusă unor influențe puternice din partea limbilor vernaculare, care se exercitau din ce în ce mai puternic. Limbă a Bisericii, latina se impune așadar ca limbă oficială unică, limbă a administrației și a noilor curți princiare și regale, peste tot în Europa, inclusiv în Franța, în Spania, Anglia și regatele din zona scandinavică. De notat în acest context patru exemple de succes istoric ale unor popoare barbare care, prin creștinare și, implicit, prin adoptarea latinei ca limbă oficială, au reușit să se impună ca „națiuni” distincte, fondând state puternice ale Evului Mediu; este vorba despre maghiari, danezi, poloni și lituanieni.

Nu vom uita, desigur, să menționăm „calea regală” a devenirii istorice a limbii latine, și anume transformarea așa-numitului sermo vulgaris, latina populară, în noile limbi neo-latine sau romanice. Din zecile de idiomuri neo-latine înregistrate de istorie să le menționăm pe cele mai bine cunoscute, procedând în ordine geografică, de la vest spre est: portugheza, galiciana, castiliana, aragoneza, catalana, provensala, franceza, sarda, italiana, friulana, reto‑romana, rhenano-romana (dispărută, asimilată de germană), dalmata (limbă dispărută din uz), istro-româna, aromâna, megleno‑româna și daco-româna. O cunoscută și memorabilă definiție a lingvistului Alexandru Rosetti, care spunea despre română că este limba latină vorbită fără întrerupere aproape două mii de ani în spațiul balcano-carpatic, cu transformările inerente datorate trecerii timpului și depărtării de centru, ne ajută să înțelegem mai bine ceea ce putem denumi comunitatea lingvistică romanică. La o scară macro-istorică, s‑ar putea spune că limbile romanice sunt varietăți istorice ale uneia și aceleiași limbi, limba latină. Chiar și nespecialiștii sau persoanele cu mai puțină instrucție, dacă li se oferă prilejul unei comparații empirice, remarcă marile asemănări structurale între limbile romanice: nucleul vocabularului de bază conține aceiași radicali latini (mamă, tată, frate, soră, casă, câmp, munte, râu, cap, ochi, mână, sânge, cânt, zic, dorm, știu etc., etc.), morfologia este aproape aceeași (eu, tu, el, mă, te, îl, ne, vă etc.), articolele la fel (un/o, –l), ordinea cuvintelor în propoziție și a propozițiilor în frază este foarte asemănătoare etc.

Una dintre epocile de apogeu ale latinei de‑a lungul îndelungatei sale istorii o reprezintă Scolastica (aprox. secolele al XI‑lea – al XIV‑lea). Latina scolastică devine acum suportul unei sinteze din perspectivă creștin‑eclesiastică a moștenirii clasice, în special a filosofiei aristotelice, recuperate prin intermediar arab. Modelul arab, cunoscut direct de erudiții creștini în centrele culturale din emiratele arabe din Spania și Sicilia, a fost imitat de europeni inclusiv la întemeierea primelor universități din lumea creștină occidentală (Bologna, Oxford, Salamanca, Sorbona, Cambridge etc.). Autodefinindu‑se drept o confrerie a profesorilor și discipolilor (universitas magistrorum ac discipulorum), universitățile devin repede un spațiu de manifestare a libertății intelectuale relative a „învățaților” (clerici sau doctores). Teologia, dreptul și medicina au fost inițial singurele facultates, dar miza centrală a disputelor între învățați viza o conciliere între filosofie și teologie. În convergență, dar, adesea, și în divergență cu doctrina oficială a Bisericii, învățați precum (lista este de asemenea strict ilustrativă!) Petrus Lombardus, Anselm din Canterburry, Petrus Abelardus, Duns Scotus, Albertus Magnus, Thomas de Aquino, Ockham, Sigerus de Cortraco, Sf. Bonaventura, Maister Ekhart sau Raimundus Lullus au contribuit la rafinarea speculativă a latinei, ridicată la un nivel de precizie terminologică fără precedent. De la Salamanca și Coimbra, până la Bologna, Padova sau Pisa, de la Sorbona și Colonia până la Cambridge, Göttingen, Erfurt, Praga sau Cracovia, unica limbă a comunității intelectuale era latina. Magiștrii și discipolii practicau o mobilitate apreciabilă, în căutarea reputației și a audienței. Chiar dacă o conștiință a originilor regionale îi făcea pe studenți să se asocieze într-un fel de bresle (sodalitas Gallica, sodalitas Germanica, sodalitas Iberica, sodalitas Dacica etc.), limba latină era unica limbă de comunicare curentă nu doar în Biserică și la catedră, ci chiar în viața de zi cu zi a „scolasticilor”. Mai mult încă, în această latină preponderent orală, non-academică și non-ecleziastică, s‑a dezvoltat o bogată literatură pe teme profane (poezii de dragoste, literatură de pahar, poeme elegiace, poeme parodice etc.) desemnată de exegeți cu sintagma literatura goliardică. Cea mai cuprinzătoare și mai cunoscută dintre culegerile de asemenea texte este Carmina Burana, pe care am publicat‑o într‑o ediție bilingvă comentată în 1998 la Editura Polirom. (Va urma)

*Textul reprezintă o prelucrare a intervenției pe care autorul a avut‑o în cadrul Adunării Generale a Academiei Române din data de 12 februarie 2025.

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea

