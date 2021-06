"Sânii mei cresc în continuare natural"! Salma Hayek explică evoluţia bustului ei

Salma susţine că sânii ei sunt naturali - ba mai mult, că ei cresc în continuare. Iată cum explică actriţa decolteul ei din ce în ce mai generos.

"În cazul unor femei, sânii îşi reduc dimensiunea de-a lungul timpului, ele pierd din grăsime. Dar în cazul altor femei, când câştigă în greutate li se măresc şi sânii. La fel se întâmplă şi când eşti gravidă, naşti şi alăptezi, sânii cresc şi nu îşi mai revin la dimensiunea de dinainte. Iar în alte cazuri, sânii cresc din nou şi când eşti la menopauză. Iar eu se întâmplă să fiu una dintre acele femei cărora le-au crescut sânii la fiecare dintre aceste etape. Când m-am îngrăşat, când am fost însărcinată şi când am intrat la menopauză. Am schimbat multe măsuri la sutien. Şi nu e neapărat numai de bine, resimt dureri de spate, iar despre asta nu se prea vorbeşte. La fel cum nu se vorbeşte despre creşterea sânilor la menopauză - se bate moneda pe bufeuri şi diverse stări emoţionale. Dar mai e ceva de spus: menopauza nu înseamnă momentul de expirare a femeii. Femeia nu are termen de expirare. Poţi să fii în cea mai bună formă la orice vârstă"!

