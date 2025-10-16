Șanse în plus la viață – SAJ Iași investește 1,66 milioane euro în ambulanțe moderne și defibrilatoare publice. Județul are un deficit de 84 mașini de salvare

Serviciul de Ambulanță Județean Iași a lansat astăzi proiectul transfrontalier „Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească Salvează Vieți – PreMed”, derulat în parteneriat cu Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Chișinău, Republica Moldova, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST din Iași.

Finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova, proiectul, în valoare totală de 1,66 milioane de euro, are ca obiectiv îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență medicală prin dotarea cu patru ambulanțe moderne și echipamente medicale performante, dar și prin dezvoltarea competențelor profesionale comune și consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asistenței prespitalicești.

Dr. Angelica Hristea, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Iași, a declarat că starea actuală a parcului auto este una critică, subliniind nevoia urgentă de reînnoire a ambulanțelor din dotare.

„După cum se știe, situația parcului auto al Serviciului de Ambulanță este una dificilă, aproximativ 60% dintre ambulanțe sunt într-un stadiu avansat de uzură, iar orice unitate mobilă nouă reprezintă un sprijin real pentru activitatea noastră”, a precizat dr. Hristea.

Necesarul este de încă 84 de ambulanțe

Ea a explicat că, potrivit normativului tehnic aprobat anul acesta, la nivelul județului ar trebui să existe o ambulanță la fiecare 15.000 de locuitori și una la fiecare 5.000 m².

„Dacă raportăm aceste cerințe la situația actuală, necesarul nostru ar fi de încă 84 de ambulanțe, în condițiile în care, în prezent, dispunem de doar 72 de vehicule funcționale”, a punctat managerul SAJ Iași.

Dr. Marlena Crihan, director medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, a subliniat importanța accesului rapid la defibrilatoare automate externe în spațiile publice, precizând că fiecare minut de întârziere în acordarea primului ajutor poate face diferența între viață și moarte.

„Este esențial ca defibrilatoarele să fie disponibile în cât mai multe locuri publice, deoarece, în cazul unui stop cardio-respirator, pacientul trebuie defibrilat cât mai rapid. Fiecare minut de întârziere reduce considerabil șansele de supraviețuire și crește riscul de afectare neurologică”, a explicat dr. Crihan.

SAJ Iași își propune instalarea a 90 de defibrilatoare automate în spații publice

În cadrul proiectului „PreMed – Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească Salvează Vieți”, SAJ Iași își propune instalarea a 90 de defibrilatoare automate în spații publice din județele Iași, Vaslui și Botoșani, precum și instruirea populației în utilizarea acestora.

„Deși în prezent există câteva defibrilatoare instalate, ele nu sunt suficient de vizibile și mulți oameni nu știu unde se află. Prin acest proiect, dorim nu doar să creștem numărul dispozitivelor, ci și gradul de conștientizare și educație în rândul populației”, a adăugat dr. Crihan.

Potrivit acesteia, șansele de supraviețuire în cazul unui stop cardio-respirator survenit în afara unei unități medicale sunt de doar 15–20%, dar acest procent se menține doar dacă intervenția este promptă, în lipsa unei intervenții rapide și corecte, șansele scad dramatic, până la aproximativ 3%.

Alina Popa, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, a declarat că accesarea fondurilor prin programele transfrontaliere, fie România – Republica Moldova, fie România – Ucraina, reprezintă o adevărată provocare, mai ales pentru acele instituții publice care nu fac parte din sfera autorităților locale, precum primării sau consilii județene. Ea a subliniat însă că există numeroase alte instituții eligibile, precum spitalele, serviciile de ambulanță sau unitățile de învățământ, care pot beneficia de aceste finanțări, dacă sunt sprijinite corespunzător.

„La nivelul autorităților locale există resurse umane valoroase care pot oferi suport în procesul de atragere a fondurilor europene, chiar și în cadrul acestor programe transfrontaliere mai complexe, diferite de mecanismele de finanțare cu care suntem obișnuiți în România”, a specificat Alina Popa.

