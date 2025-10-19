MICA PUBLICITATE
Local

Șantierul de pe DJ248A trece după rond: se mută din Miroslava spre Valea Ursului și Vorovești

De Irina DUMITRU
duminică, 19 octombrie 2025, 15:20
1 MIN
Șantierul de pe DJ248A trece după rond: se mută din Miroslava spre Valea Ursului și Vorovești

Consiliul Județean Iași anunță continuarea lucrărilor de modernizare prin asfaltare pe Drumul Județean 248A. Intervențiile sunt programate să înceapă luni, 20 octombrie, și vor afecta circulația în zona dintre Valea Ursului și Vorovești.

Potrivit autorităților, luni se va lucra pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu din Valea Ursului și localitatea Vorovești, iar marți, 21 octombrie, lucrările vor continua pe sensul opus, de la Vorovești spre Valea Ursului.

Asfaltarea va începe, ca de obicei, în jurul orei 5:00 dimineața. Consiliul Județean face apel la locuitori să colaboreze și să elibereze carosabilul, în special în zonele de fundacuri, pentru a evita blocajele și pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții optime.

„Rugăm cetățenii să mute autoturismele de pe carosabil pentru a facilita accesul utilajelor și a evita întârzierile. Mulțumim pentru înțelegere și cooperare!”, se arată într-un comunicat transmis de instituție.

Lucrările fac parte dintr-un amplu proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din județul Iași, inițiat de Consiliul Județean, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră în zonele periurbane.

Sursa: Primăria Comunei Miroslava

Etichete: drum judetean, Miroslava, santier, valea ursului

