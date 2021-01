Sapte ani de la accidentul aviatic din Apuseni. Anchetele s-au finalizat cu concluzia clasica: "mortul e de vina"

Pe langa cele doua victime, au ramas in memoria colectiva esecul interventiei de cautare organizata de autoritati, dar si imaginea celor trei "eroi" din comuna Horea care au ajuns primii la locul accidentului, dupa mai bine de cinci ore de balbe ale institutiilor statului. Singurele efecte au fost cateva demisii ale unor sefi, in timp ce anchetele penale au fost "ingropate". Nici pana astazi, autoritatile nu au fost capabile sa explice organizarea haotica a activitatilor de cautare, precum si imposibilitatea ca un avion prabusit sa nu poata fi gasit pentru o perioada atat de lunga de timp.

Motii din Apuseni traiesc in continuare cu convingerea ca ar fi gasit aeronava mult mai repede daca ajutorul lor era solicitat imediat dupa accident. Oamenii au aflat de la televizor ca, undeva, in zona, a avut loc o catastrofa. Sute de sateni-voluntari s-au mobilizat foarte rapid pentru a cauta si salva victimele. Gheorghe Trif, Gheorghe Giurgiu si Argentin Todea sunt persoanele care au ajuns primele la locul tragediei. Au facut tot ce au putut pentru a salva ranitii, dar nu au mai putut face nimic pentru pilot si studenta.Oficial, pilotul Adrian Iovan este considerat vinovat pentru prabusirea aeronavei. Accidentul a avut loc in 20 ianuarie 2014. Aeronava Britten Norman Islander BN 2A-27, singura de acest tip ce se mai afla in dotarea Scolii Superioare de Aviatie Civila, s-a prabusit pe muntele Petreasa din Muntii Apuseni, la peste 1.400 de metri altitudine, intr-o padure de la limita dintre judetele Alba si Cluj.

