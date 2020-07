Șapte echipe tremură pentru retrogradare

Liga I de fotbal fierbe în continuare, tot mai mult voci cerând stoparea sezonului din cauza problemelor generate de noul coronavirus. La ora redactării acestui articol, campionatul trebuia să meargă conform planului iniţial. Astfel, tot felul de calcule legate de finalul de campionat se fac în continuare, miza mare fiind în subsol. Asta pentru că în play-off se discută doar despre cine va câştiga duelul la vârf dintre CSU Craiova şi CFR Cluj, FCSB şi Botoşani având deja viza de Europa, indiferent de rezultatele din ultimele etape. În schimb, dela retrogradare o singură echipă este salvată matematic, Viitorul Constanţa, trupa lui Hagi având 39 de puncte. În rest, cu patru runde înainte de final, toate celelalte şapte grupări din play-out se bat pentru evitarea celor două locuri care duc în Liga a II-a, dar şi al celui de baraj, chiar dacă Dinamo pare condamnată ţinând cont de problemele uriaşe existente în curtea “câinilor”.

Din nefericire pentru suporterii ieşeni, Politehnica nu are deloc viaţă simplă în acest tablou. Eşecurile pe teren propriu suferite în faţa Academica Clinceni şi FC Hermannstadt au tras serios în jos o formaţie care plecase bine în play-out, însă a avut probleme după restartul fotbalului românesc. Poli e la cinci puncte de salvarea directă, dar nu este încă sigură nici de locul de baraj pe care îl ocupă acum, în condiţiile în care mai sunt multe restanţe. Formaţia pregătită de Mircea Rednic are însă şi şanse de a evita direct retrogradarea dacă obţine mai multe victorii în duelurile rămase de jucat, nivelul exprimării grupărilor din subsol, care plusează şi la capitolul inconstanţă, nefiind de speriat.

În cele ce urmează vă prezentăm tabloul meciurilor care sunt programate în grupa a doua valorică a eşalonului de elită, lăsându-vă dumneavoastră plăcerea de a face calculele amănunţite.

Mai trebuie menţionat faptul că Iaşi are un avantaj important înaintea acestui sprint de final. La egalitate de puncte cu Sepsi, Hermannstadt şi Chindia, care au beneficiat de rotunjire de puncte la finalul sezonului regulat, Politehnica va fi plasată în faţa lor. Totodată, Iaşi are avantajul rezultatelor directe cu Dinamo (1-0 şi 1-1) şi ar putea avea un astfel de atu şi cu Academica Clinceni şi FC Voluntari dacă în returul play-out-ului va întoarce eşecurile cu 0-1 suferite în tur. Pe ambele echipe ilfovene amintite Poli le va întâlni în următoarele două runde, astfel că miza este uriaşă, cele două partide urmând a contura şi mai bine viitorul Politehnicii. Dacă bate la Clinceni şi în Copou pe Voluntari, Politehnica poate spera la salvarea directă, mai ales că apoi vine şi Chindia pe “Emil Alexandrescu”. În caz contrar, Iaşi nu are decât să se lupte pentru menţinerea pe locul de baraj.

Programul echipelor din ”zona roșie”

Clinceni (29 p – 10 j): Poli (a); Chindia (d); Hermannstadt (a); Sepsi (d).

Voluntari (28 p – 10 j): Sepsi (a); Poli (d); Dinamo (a); Chindia (d).

Sepsi (28 p – 10 j): Voluntari (d); Dinamo (a); Viitorul (d); Clinceni (a).

Hermannstadt (28 p – 9 j): Dinamo (d); Viitorul (a); Clinceni (d); Poli (a). Restanţă cu Dinamo (a).

Poli (23 p – 10 j): Clinceni (d); Voluntari (a); Chindia (a); Hermannstadt (d).

Dinamo (21 p – 7 j): Hermannstadt (a); Sepsi (d); Voluntari (d); Viitorul (a).

Restanţe cu Chindia (a), Hermannstadt (d), Chindia (d).

Chindia (17 p – 8 j): Viitorul (d); Clinceni (a); Poli (d); Voluntari (a).

Restanţe cu Dinamo (acasă şi deplasare).