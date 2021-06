Şapte medii de 10 la Evaluarea Naţională în Iași. Medii mai mici în general

De altfel, şi restul mediilor sunt mai mici faţă de alţi ani. Elevul situat pe poziţia 100, în clasamentul din acest an, are media 9,75, faţă de 9,90 anul trecut sau 9,85 în urmă cu doi ani. Pe poziţia 200, în acest an, este o medie de 9,60, faţă de 9,80 anul trecut (9,75 în urmă cu doi ani). Situaţia se menţine şi în continuare: pe locul 300, media este 9,50, faţă de 9,72, anul trecut (9,60 în urmă cu doi ani).

Cele mai multe medii de 10 s-au obținut la Colegiul Negruzzi și Colegiul Național, câte trei de fiecare și la Școala Gimnazială Ioan Creangă din Tg. Frumos. La Matematică 114 elevi au rezolvat de nota 10, în timp ce la Română doar 14 copii au luat nota maximă.

La nivel național, Județul Cluj are cele mai multe medii de 10 la Evaluarea Națională 2021 - 15, un număr mult mai mic decât anul trecut - 66. Diferența foarte mare este și în Capitală - 13 note de 10 anul acesta față de 224 în 2020.

Top note de 10 pe județe în 2021

Cluj: 15

București: 13

Timiș: 8

Iași: 7

Argeș, Dâmbovița, Prahova: 6

Top note de 10 pe județe în 2020

Cluj - 66

Iași - 46

Argeș - 42

Brașov - 30

Olt - 25

Galați - 23

Bacău/Alba - 22

Timiș/Vrancea 21

Dâmbovița - 20

Constanța/Suceava - 19