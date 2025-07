Șapte povești frumoase despre succes și despre viitor. Ele sunt „zecistele” Iașului. Ce visuri au după 10.00 la Evaluare?

Trei dintre ele sunt cercetașe cu vechime, două urmează cursuri de dans, iar alte pasiuni întâlnite sunt lectura, șahul și cântatul la chitară electrică.

Județul Iași ocupă locul al doilea la nivel național, după municipiul București, ca număr de medii de 10 obținute la Evaluarea Națională. Cele șapte zeciste sunt Maia Constantinescu, Sofia Crețu și Ilinca Maria Dumitru de la Colegiul Național, Eliza Coca și Maria Avram de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Sara Vlahopol de la Colegiul „Richard Wurmbrand” și Eliza Cioloca de la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului.

„Ziarul de Iași” a aflat cum s-au pregătit aceste eleve pentru examen, ce le pasionează, ce liceu și-au ales pentru următorii patru ani și dacă și-au conturat deja direcția pe care vor să o urmeze mai departe.

Printre elevii ieșeni care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2025 se numără Maia Constantinescu, absolventă a Colegiului Național din Iași. Și-a dorit să obțină notă maximă la examen, pentru a fi sigură că va fi admisă la liceul pe care și-l dorește, adică tot la Colegiul Național, specializarea Matematică-Informatică.

În afara școlii, Maia este implicată în activități extracurriculare care, a spus ea, au contribuit la menținerea echilibrului în perioada examenelor. Face dans modern de trei ani și a fost admisă recent într-o trupă de la Quasar Dance, dar este și cercetașă de opt ani, la Centrul Local Sapatino Iași. „Facem activități care ne ajută să ne descurcăm, să fim individuali. Faptul că sunt cercetaș a jucat un rol destul de mare în acest an”, a precizat zecista.

În ceea ce privește planurile de viitor, după finalizarea liceului, Maia a precizat că ia în calcul Facultatea de Drept, deși nu este 100% sigură de această alegere.

Sofia Crețu este cea de-a doua absolventă a Colegiului Național din Iași care a obținut medie maximă la Evaluarea Națională. Scopul ei a fost să obțină o medie cât mai aproape de 10, pentru a-și asigura intrarea la specializarea Matematică-Infromatică tot la Colegiul Național.

A făcut meditații doar la Limba română, pentru a se pregăti cât mai bine pentru examen, țintind spre cea mai mare notă. Pe lângă rezultatul obținut la Evaluarea Națională, Sofia s-a remarcat și la olimpiadele școlare: s-a calificat în acest an la Olimpiada de Fizică și la cea de Limba și literatura română. La etapa națională de la Olimpiada la Limba română a obținut Premiul Special pentru referințe culturale, iar la Olimpiada Județeană de Matematică a primit Mențiune.

În timpul liber, Sofia citește, desenează și joacă șah. În anul 2018 a obținut titlul de campioană europeană la șah rapid și a participat la multiple concursuri naționale și internaționale. „Îmi place șahul fiindcă este un sport a minții. În plus, cred că a contribuit la nota pe care am obținut-o la Evaluarea Națională, fiindcă mi-a permis să mă concentrez și să îmi mențin calmul”, a explicat decarista.

Desenul este o altă pasiune importantă pentru Sofia, pasiune pe care a cultivat-o singură. Desenează în stil anime, dar și alte lucruri care îi vin în minte. În ceea ce privește lectura, preferă cărțile care explorează mintea umană, dar și genuri precum aventura sau science-fiction.

Începând cu clasa a IX-a, Sofia își dorește să rămână la Colegiul Național, la specializarea Matematică-Informatică.

Ilinca Maria Dumitru este cea de-a treia absolventă a Colegiului Național din Iași care a încheiat examenul de final de clasa a VIII-a cu medie maximă. Rezultatul obținut la Evaluarea Națională l-a definit drept „un semn de validare”, care i-a dat încredere în forțele proprii.

„Pentru mine, acest rezultat e un semn de validare. Mi-a dat încredere! Eu am fost până în ultimul moment destul de nesigură și am avut foarte mari emoții. Chiar și acum sunt copleșită și nu îmi vine să cred că am reușit. A fost o dorință a mea să obțin media maximă, m-am gândit cu drag la asta și am sperat până în ultimul moment că va fi așa”, a menționat Ilina Maria Dumitru.

Aceasta a povestit că s-a pregătit intens în acest an, atât prin studiul individual, cât și cu sprijinul părinților și al profesorilor. A făcut meditații la ambele discipline de examen și consideră că îndrumarea suplimentară a fost esențială. „Cred că în ziua de astăzi toți avem nevoie de îndrumare și din partea profesorilor din particular, să știm și altă părere, să ascultăm și să înțelegem cu adevărat”, a spus decarista din Iași.

A participat la concursuri și la etape județene ale olimpiadelor școlare. Pe lângă școală, Ilinca este cercetaș de peste șase ani la Centrul Local Sapatino din Iași. Potrivit acesteia, activitățile din cadrul organizației au avut un rol important în dezvoltarea ei personală.

Ilinca vrea să rămână, din clasa a IX-a, la Colegiul Național, la specializarea Matematică-Informatică, marturisind că acest profil i se potrivește cel mai bine. În ceea ce privește planurile de viitor, ia în calcul domeniul medical.

Eliza Coca, absolventă a Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași, a obținut media 10 la Evaluarea Națională 2025. Rezultatul a venit ca o surpriză, potrivit elevei, și reprezintă validarea efortului constant din ultimul an.

În perioada de pregătire, a fost nevoită să renunțe temporar la unele activități extracurriculare, precum cântatul la chitară, voluntariatul și participarea în clubul de astronomie Cygnus.

Decarista a spus că a urmat meditații la ambele discipline de examen, iar în planul competițiilor școlare a obținut, în acest an, Premiul al III-lea la Olimpiada Județeană de Limba și literatura și o Mențiune la Olimpiada de Fizică din clasa a VI-a. Este pasionată de muzică și cântă la chitară electrică de doi-trei ani. A început cu chitara clasică, apoi a trecut la cea acustică, după care a ajuns la cea electrică, orientându-se spre piese din zona rock și pop.

Tânăra a fost implicată în activitățile clubului de astronomie Cygnus al Colegiului Național „Emil Racoviță”, pasiune născută în urma discuțiilor cu sora ei, elevă în clasa a XII-a la același colegiu și fondatoare a clubului. În ceea ce privește liceul, Eliza își dorește să rămână la Colegiul „Emil Racoviță” și să urmeze specializarea Matematică-Informatică.

Maria Avram este cea de-a doua decaristă a Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași. Încântată de nota obținută la Evaluarea Națională, absolventa a precizat pentru „Ziarul de Iași” că media maximă de la examen este o răsplată pentru munca depusă în clasa a VIII-a.

„Este un motiv de satisfacție pentru mine și un motiv de bucurie. Mi-am dorit să am o medie mare, dar scopul meu concret nu a fost să iau 10, ci să fiu foarte mulțumită de ce am scris în lucrări și de ideile pe care le-am valorificat. Am reușit să îmi ating scopul, fiindcă încă din momentul în care am ieșit din sală m-am simțit foarte ușurată, mullțumită că am dat tot ce am putut și am făcut tot ce a ținut de mine”, a transmis Maria Avram.