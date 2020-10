Sărbătoare cu roșu azi la ortodocși: Acoperământul Maicii Domnului

Este o zi in care se face pomenire de o minune petrecuta in biserica Maicii Domnului din Vlaherne (Constantinopol), in timpul imparatului Leon Inteleptul (886-911).

Intr-o noapte, pe cand doxologia se incheia la Vlaherne, Sfantul Andrei a vazut-o pe Maica Domnului rugandu-se pentru intreaga lume. Ea stralucea de lumina ca soarele si acoperea poporul cu cinstitul ei acoperamant, fiind impreuna cu osti ceresti si cu multimea de sfinti, care in haine albe si in cucernicie stateau imprejurul ei. Printre acestia erau prezenti: Sfantul Ioan Botezatorul si Sfantul Evanghelist Ioan.