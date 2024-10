Sărbătoarea Sfintei Parascheva: În seara asta se aduc moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon – GALERIE FOTO/VIDEO

Ieri dimineața, racla a fost scoasă de către un sobor de preoți și diaconi, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.



Programul slujbelor din prima zi de hram a continuat de la ora 07:00 cu „Miezonoptica” și „Utrenia”, iar de la ora 09:00 IPS Nichifor Botoșăneanul a oficiat Sfânta Liturghie.

Potrivit estimărilor făcute de organizatori, ieri, aproape 10.000 de pelerini se aflau în culoar, așteptând să ajungă la raclă. De asemenea, timpul de așteptare a fost de aproximativ 5 ore. În această seară vor fi aduse de la Mănăstirea „Sfântul Pavel” din Muntele Athos și sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon.

Perioada de afluență maximă a pelerinilor va fi 13-14 octombrie 2024, când se estimează că vor fi permanent în culoarul de acces către raclă 50.000-60.000 de persoane, ceea ce va genera un șir de oameni de peste 3 km lungime și un timp de așteptare de peste 20 ore. Pentru a evita aglomerarea de persoane și pentru a nu perturba activitățile din Palas Campus, autoritățile au reconfigurat traseul unic, parcurs de pelerini, astfel: traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloșca – str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – stradela Alexandru Ipsilanti – bd. Regele Ferdinand I al României.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” din Bacău asigură și în acest an integrarea tuturor măsurilor de ordine și siguranță publică.

Astfel, pe toată perioada desfășurării manifestărilor religioase, preoți, voluntari și forțele de ordine prezente în zonele de deplasare ale pelerinilor vor sta la dispoziția celor care vor nevoie de sprijin și îndrumare.

De asemenea, toți cei care doresc să afle mai multe detalii cu privire la manifestările dedicate hramului, pot apela numerele de telefon 0757.579.100 şi 0757.033.466, disponibile non-stop. Liniile telefonice de asistență funcționează doar în perioada sărbătorii. Peste 300.000 de pelerini sunt așteptați în această perioadă la Iași.

La rândul Sfintei Parascheva, mulți dintre pelerini sunt tineri.

Spre exemplu, Costel Banu, de pe lângă Pașcani, locuiește în Londra și a venit special de acolo la Iași, nu s-a sfiit să-și mărturisească credința.

Acesta a descris mai multe situații în care a simțit ajutorul Ocrotitoarei Moldovei, însă cea mai importantă, după cum a povestit chiar el, a constat în întâlnirea sufletului pereche.

„Am venit special la Iași din Londra pentru că data trecută, de ziua Ei, mie mi-a făcut o mare minune. Mi-am găsit pe cineva. Partenera de viață. Până atunci, mai fusesem de zeci de ori. La câteva luni, am întâlnit-o prin intermediul unei rețele de socializare. Pe TikTok. M-am băgat în seamă și acum suntem un cuplu fericit. Ea e din Cernăuți. Vineri sau sâmbătă va veni și ea aici. Ne-am dori să ne căsătorim, vedem de acum încolo. Nu am mai fost căsătorit, pur și simplu nu funcționau relațiile. Am mai avut iubite, dar toate mi se păreau altfel, după bani. Iar mie nu-mi plac persoanele care profită. Mai multe minuni a făcut cu mine Sfânta. Mi-am găsit imediat chirie după ce m-am rugat. Mi-a apărut și în vis, mi s-a arătat adică. Cred mult în sfinți”, a spus Costel Banu.