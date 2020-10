Sărbătorile Iaşului: evenimente anulate pe linie. Doar “Seara Valorilor” va mai avea loc

Statistic, pentru acest an s-a renunţat la peste 90% dintre evenimentele care au loc tradiţional. În acelaşi timp, Primăria a adoptat unele măsuri pentru a descuraja grupuri mari de pelerini să se deplaseze în această perioadă la Iaşi.

Municipalitatea a anulat cea mai mare parte a evenimentelor incluse în Sărbătorile Iaşului. În acelaşi timp, Primăria a adoptat unele măsuri pentru a descuraja grupuri mari de pelerini să se deplaseze în această perioadă la Iaşi. Printre evenimentele anulate de Primărie se numără Festivalul Vinului, Masa Pelerinilor, Târgul Meşteşugarilor, Parcul de distracţii, spectacolul artistic din data de 15 octombrie şi, implicit, anularea focului de artificii. În schimb, Târgul de blănuri va fi organizat pe esplanada Costache Negri, dar într-o formă restrânsă, spune primarul Mihai Chirica: doar 75 de comercianţi vor fi primi avize în acest sens, iar suprafaţa de teren alocată ar urma să fie de trei ori mai mare faţă de anii precedenţi.

Un alt eveniment la care primarul nu a renunţat, în ciuda faptului că Iaşul este fruntaş la cazuri noi de infectare cu boala infecţioasă Covid-19, este „Seara Valorilor”, care are loc, anual, la sediul municipalităţii. De obicei, în cadrul acestei manifestări, se acordă titluri de cetăţean de onoare al Iaşului şi se oferă diverse premii. Acest eveniment va avea loc doar dacă rata de incidenţă a cazurilor noi va fi sub 1,5 la mia de locuitori (ieri, rata era, în municipiul Iaşi, de peste 1,6 la mia de locuitori). În acelaşi timp, primarul a precizat că manifestarea se va desfăşura pe parcursul a trei zile, în ideea în care s-ar evita aglomeraţii de oameni. Începând din ziua de 8 octombrie, şi până pe 15 octombrie, bld. Ştefan cel Mare va fi închis circulaţiei rutiere până la Casa Modei, o astfel de măsură fiind luată şi în cazul str. I.C. Brătianu.

Măsuri pentru descurajare

În ciuda ratei mari de infectare din municipiul Iaşi, pelerinajul la Sf. Parascheva va avea loc în acest an, dar cu unele condiţii restrictive. În primul rând, traseul pelerinilor va fi organizat pe o bandă carosabilă, nu pe trotuar, şi va fi delimitat prin garduri de protecţie, pe următoarea rută: Facultatea de Teologie, Str. Iordachi Lozonschi, str. Cloşca, str. Sfântul Petru Movilă, str. Alexandru Ipsilanti Vodă, bld. Regele Ferdinand I al României, Podu Roş, bld. Regele Mihai I. Primăria spune că traseul pelerinilor va fi parcurs în şir indian, cu o distanţă de 1,5 metri între persoane (vor fi realizate marcaje pe stradă de către Citadin), indiferent că este vorba despre membri ai aceleiaşi familii, cu obligativitatea purtării permanente a măştii de protecţie.

Totodată, pe traseul pelerinilor vor fi montate corturi unde ar urma să fie realizat un triaj epidemiologic (verificarea temperaturii şi dezinfectarea mâinilor). În ceea ce priveşte slujba din 14 octombrie, Primăria vrea să permită accesul la doar 500 de persoane (pe scaune) în zona Catedralei Mitropolitane (pe pietonalul Ştefan cel Mare), iar alte câte 200 persoane vor putea urmări manifestarea religioasă pe ecrane de mari dimensiuni care vor fi montate în Piaţa Unirii şi Piaţa Palatului Culturii. Primarul Mihai Chirica a susţinut că au fost luate şi unele măsuri pentru descurajarea venirii la Iaşi a unor grupuri mari de pelerini: de exemplu, Primăria nu va asigura locuri de parcare pentru autocare. Primarul a făcut şi un apel la alte autorităţi locale din ţară să nu organizeze deplasări pentru pelerini cu autocarele, în acest sens fiind înaintată şi o adresă către Ministerul Afacerilor Interne pentru ca instituţia centrală să interzică/recomande organizarea unor astfel de deplasări.

„Eu recomand (pelerinilor, n.r.) să nu vină pentru că au timp să vină 365 de zile. Nu trebuie să ne aglomerăm acum. Epidemia este pe creştere, şi am spus tuturor: recomandăm să nu vină pentru că nu este cazul în aceste vremuri. Am făcut apel şi la toţi ieşenii să nu vină în curtea mitropolitană, tot din acelaşi motiv, curtea va fi, de altfel, închisă în cea mai mare parte. Vrem să descurajăm orice act de comerţ, va fi interzis pe toată această perioadă pentru a nu aglomera, astfel încât lucrurile să decurgă cât mai normal, în condiţiile de astăzi”, a declarat ieri primarul Mihai Chirica. Edilul şef al Iaşului a mai spus că Primăria a renunţat, pentru acest an, la peste 90% dintre evenimentele care au loc, tradiţional, cu ocazia Sărbătorilor Iaşului.