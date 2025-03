„Sarmale cu prune uscate”, „mămăliga cu bostan la cuptor” sau „turte cu mac”, produse tradiționale inedite la un concurs USV Iași/VIDEO

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Asociația Specialiștilor în Resurse Animale și Alimentare și Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, a reunit zeci de elevi și studenți din mai multe județe, inclusiv Constanța și Alba Iulia, fiecare venind cu propriile reinterpretări ale preparatelor tradiționale.

„Nu am mai participat la Iași. Este prima oară. Totuși, drumul este destul de lung. Am făcut în jur de șapte ore. De asemenea, a trebuit să transportăm preparatele într-un mod cât mai igienic, în primul rând. De aceea am ales, spre exemplu, plachia de crap. Aceasta se consumă mai degrabă rece. Mai avem produse machedonești: miel în cocă la tavă și plăcintă cu praz și brânză. Avem și baclava. Având în vedere multiculturalitatea Constanței, nu am putut veni cu un produs strict dobrogean. Era de prisos”, a menționat Lăcrămioara Soare, profesor la Liceul Tehnologic „Pontica” din Constanța.

Peste 65 de produse prezentate

Înscriși individual sau în echipe coordonate de profesori, concurenții au demonstrat nu doar talent culinar, ci și o înțelegere profundă a valorii produselor tradiționale.

Participanții și-au prezentat cu mândrie preparatele în fața juriului, compus din profesori universitari și specialiști din domeniul agroalimentar. În total, 68 de produse, de la preparate de bază și deserturi până la băuturi tradiționale, au fost evaluate după criterii stricte, precum autenticitatea rețetei, calitatea ingredientelor și aspectul final.

Sarmale cu prune uscate, mămăligă cu bostan sau șampanie din flori de soc?

Printre preparatele care au atras atenția s-au numărat „sarmale cu prune uscate”, „mămăliga cu bostan la cuptor”, reinterpretată într-o variantă rustică și savuroasă, dar și „șampania din flori de soc”. Aceste produse, alături de multe altele, au evidențiat creativitatea și măiestria participanților în valorificarea rețetelor moștenite.

De asemenea, Mădălina, elevă în clasa a X-a la Școala Profesională Fântânele, a ținut să precizeze că rețeta „mămăligii cu bostan la cuptor” este preluată de la bătrânii familiei.

„Această rețetă o știm de la bunicii noștri. Era un deliciu pe timpul acela, pentru că oamenii trăiau simplu și se mulțumeau cu ce aveau. Se prepară foarte rapid: se pune la fiert mălaiul cu laptele, apoi se lasă la răcit și în acest timp facem cealaltă compoziție. Băgăm la cuptor 30 de minute”, a subliniat eleva.

În ceea ce privește șampania din flori de soc, studenta Adriana Hamza din cadrul FIRAA a explicat întreg procesul de producție.

„Am plăcerea de a vă prezenta un produs cu o tradiție de zeci de ani în țara noastră, un produs obținut din flori de soc. Ce am vrut să facem diferit la această socată este mai mult decât simpla reîmprospătare a unei rețete. Am folosit tehnica de la spumante, am început cu fermentarea naturală a produsului, urmată de a doua fermentare la sticlă. Câteva avantaje pe care le-am adus produsului: prezența dioxidului de carbon, mărirea gradului alcoolic, care oferă o stabilitate produsului și intensificarea caracteristicilor senzoriale: aciditate, compuși, complexitatea compușilor. Pentru un plus de diversitate am folosit cuișoare și anason, sirop de fructe de pădure”, a declarat aceasta.