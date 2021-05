Șase medalii, între care una de aur, obținute de studenții TUIASI la o olimpiadă internațională de matematică

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au obținut o medalie de aur, una de argint și patru medalii de bronz la Concursul internațional de matematică pentru studenți „Open Mathematical Olympiad for University Students” organizat în perioada 5 - 6 mai 2021 de International University for the Humanities and Development din Ashgabat, Turkmenistan.