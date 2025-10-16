Scăderi în salariile cadrelor didactice după uniformizarea sporului de suprasolicitare. Sindicatele ieșene acuză că metoda de calcul e greșită

Ministerul Educaţiei și Cercetării a transmis că, în urma unor verificări ale Curţii de Conturi, modul de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% a fost uniformizat pentru toți salariații din învățământ, începând cu luna septembrie. Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași acuză instituția că ignoră deciziile obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și cere publicarea raportului invocat.

Din septembrie, cadrele didactice au constatat scăderi de până la 170 de lei. Ministerul Educației justifică modificările printr-un control al Curții de Conturi și invocă aplicarea principiului „spor la spor”. Prin urmare, va fi acelaşi cuantum pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, aceeași vechime în învăţământ sau aceleași studii, întrucât, în comunicatul oficial, Ministerul a justificat că nu pot fi acordate mai multe sporuri succesive calculate unele peste altele.

Liderul USLIP Iași: „Ministerul ignoră deciziile ICCJ. Profesorii pierd între 50 și 170 de lei”

Potrivit USLIP Iași, statutul acestor trei drepturi salariale a fost stabilit prin decizii obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), în perioada anilor 2021-2025, ca majorări lunare ce fac parte din salariul de bază și nu ca sporuri. Conform declarațiilor liderului de sindicat, Laviniu Lăcustă, Decizia nr. 7 a ICCJ din 2021, obligatorie la nivel național, clarifică acest regim juridic.

„Suntem într-un război al științei cu pseudoștiința, pentru că funcționarii din Minister au știință de deciziile ICCJ-ului, în special de decizia Înaltei Curți de Justiție și Casație din anul 2021, mai exact Decizia nr. 7. Prin Decizia nr. 7 s-a reglementat regimul juridic al dirigenției și gradației de merit, în sensul în care aceste sunt majorări lunare, sunt parte integrantă a salariului de bază. Prin urmare, calculul sporului de suprasolicitare neuropsihică se face la salariul de bază care include, automat, și dirigenția și gradația de merit, dacă ele sunt la respectivii colegi”, a declarat Laviniu Lăcustă, președintele USLIP Iași, pentru „Ziarul de Iași”.

Tor acesta a spus că personalul didactic fără gradație de merit, fără dirigenție și fără majorare pentru învățământul special nu este afectat de această schimbare. Liderul sindical a amintit, însă, consecințele directe asupra veniturilor profesorilor care beneficiază de acestea.

Ce scăderi vor fi, pe categorii?

„Acolo unde vorbim despre dirigenție, diminuarea este de aproximativ 50 de lei net. Unde vorbim și de gradație de merit, diminuările pot ajunge și la 120-130 de lei. Avem și colegii de la învățământ special, iar la aceștia lucrurile pot arăta și mai rău, pentru că acolo avem o majorare lunară de 15%, cu același statut ca dirigenția și gradația de merit, evident că suma poate să se ducă și spre 160-170 de lei net. Deci sumele, după calculele noastre, sunt între 50 și 170 de lei net”, a precizat liderul USLIP Iași.

USLIP Iași cere Ministerului Educației și Curții de Conturi să facă public raportul care a stat la baza modificării și atrage atenția că acesta nu este disponibil pe site-ul instituției, deși ar trebui să fie un document public.

