Scandal fără precedent printre polițiștii ieșeni: nu au primit încă leafa. „Avem rate, avem copii. Mare bătaie de joc!”

Lefurile polițiștilor trebuiau date pe data de 14, ca de obicei, iar polițiștii se plâng de faptul că nu au primit banii, în condițiile în care mulții dintre ei au rate, copii etc.

”Sunt polițist în cadrul SRCRPCIV Iași, premise și examinări. Vreau să expun aici, poate totuși cineva ne bagă în seamă. Încă am speranța asta că bătaia de joc la care sunt supus în cadrul acestei instituții care se subordonează Prefecturii Iași. Astăzi, 14 iunie, este zi de salariu, însă nici până la ora 21 nu am primit banii aferenți pentru munca prestată ca polițist, luna trecută. Este cea mai mare bătaie de joc la care am fost părtaș în tot acest timp de când lucrez ca polițist. Este inadmisibil să nu primesc banii munciți. Am rate scadente la bănci cu data de 15, am chirie cu data scadentă 15, am facturi de plătit, benzină de pus la mașină, abonament la telefon. Chiar am ajuns bătaia de joc a politicienilor?”, ne-a spus zilele trecute un angajat de aici, sub condiția anonimatului.