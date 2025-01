Scandal imens în galerie, la Poli: a intervenit Poliția. Un fan ieșean spune că a fost bătut de colegii lui și abandonat în câmp. Acuze grave

Unul dintre suporterii vechi ai echipei, Mihai Alexandru, susține că a fost bătut chiar de colegii din brigadă și a fost lăsat în câmp, lângă Focșani. El a chemat Poliția și spune că va merge la Institutul de Medicină Legală și apoi la Parchet, pentru a depune plângere penală.

Suporterul ieșean a povestit Ziarului de Iași momentele prin care a trecut.

„Imediat după ce am plecat din Iași, am fost ținta unor glume ale unor fani de etnie romă. Au mai fost și alte probleme, după ce unii fani ai Politehnicii au început să cânte imnul Rapidului, adică echipa cu care ne confruntam. I-am spus șefului galeriei, Petronel Poenaru, însă lucrurile nu s-au liniștit. Am fost îmbrâncit și mutat cu forța pe un loc din spatele autocarului. La Focșani, după ce am mâncat și autocarul a plecat, am fost înjurat și luat la bătaie de câțiva colegi de brigadă, cel mai violent fiind H.M. Nimeni nu a intervenit, ba, mai mult, șoferul a oprit și am fost aruncat din autocar și lăsat în plin câmp, lângă Focșani” a spus Alex.