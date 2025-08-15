Scandal în ciclismul feminin: Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS

Turul Romandiei feminine a început vineri la Huémoz în condiţii ireale, cu descalificarea a cinci echipe din pluton, printre care Visma-Lease a bike şi Canyon-SRAM. Motivul: un conflict cu UCI privind instalarea unui dispozitiv GPS la o ciclistă din fiecare echipă din motive de siguranţă, relatează L’Equipe, citată de news.ro.

Cursa a pierdut astfel mai multe favorite chiar înainte de start. La startul prologului dintre Huémoz şi Villars-sur-Ollon (4,4 kilometri), cinci echipe au fost descalificate de UCI: Visma-Lease a bike, Lidl-Trek, Canyon-Sram a Katarzynei Niewiadoma, câştigătoarea Turului Franţei 2024, EF Education-Oatly şi Picnic PostNL.

Conflictul este legat de un dispozitiv GPS de 63 de grame pe care UCI doreşte să îl testeze în cadrul Turului Romandiei. O adăugire justificată din motive de siguranţă după moartea lui Muriel Ferrer (18 ani). Tânăra ciclistă elveţiană a murit după o căzătură gravă în timpul cursei de juniori la Campionatele Mondiale. Ferrer a fost găsită abia după câteva minute de la accident, într-o pădure de pe malul estic al lacului Zürich. Noul sistem trebuie utilizat pentru ediţia din 2025 a Campionatelor Mondiale, la Kigali (Rwanda).

„Decizia acestor echipe de a se opune regulilor specifice ale competiţiei este surprinzătoare şi compromite eforturile comunităţii cicliste de a asigura siguranţa tuturor cicliştilor de şosea prin dezvoltarea acestei noi tehnologii”, a declarat UCI într-un comunicat. Echipelor li s-au furnizat explicaţii suplimentare în cadrul reuniunii directorilor sportivi înainte de eveniment. UCI regretă că anumite echipe s-au opus acestui test, nedesemnând nicio ciclistă care să poarte dispozitivul de localizare, şi au ales astfel să fie excluse din Turul Romandiei Feminin.”

Unsprezece echipe rămân în cursă la Turul Romandiei.

