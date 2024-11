Scandal în mediul academic ieșean: acuzații de „kompromat” și trucări de licitații

Scânteia a fost aprinsă după o vizită pe șantierul SRU. Expertul Mădălin Văleanu, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”, a fost invitat, pe 11 noiembrie, la amplasamentul SRU de către dirigentele de șantier. „Mi-a fost solicitată o opinie tehnică asupra unei situații de natură geotehnică”, a explicat Văleanu prezența sa, aspect confirmat și de dirigentele de șantier.

În această perioadă, la șantierul SRU se desfășoară lucrări de cercetare arheologică, acestea fiind executate de Institutul de Arheologie. Unul dintre responsabilii șantierului arheologic a intrat în conflict cu Văleanu, reproșându-i prezența în zonă. În context, amintim că Văleanu este și arheolog expert, dar el a precizat că nu s-a aflat pe șantier în această calitate.

Ulterior, la Complexul Muzeal a ajuns o adresă de la Institutul de Arheologie, semnată de directorul Alexander Rubel. Despre acest document, Văleanu spune că face parte dintr-o „acțiune tipică de kompromat”, lucru infirmat de Rubel. În adresă, Rubel a invocat faptul că Văleanu și-a făcut apariția „în mod abuziv” pe șantier, nefiind invitat în zona cercetării arheologice. „Perimetrul în care se făceau cercetări arheologice în acea zi nu era delimitat spațial cu gard, nici marcat cu plăcuțe de avertizare, fiind în fapt un perimetru de trecere în interiorul șantierului de construcție al SRU, dintr-o parte în alta a locației”, a comentat Mădălin Văleanu.

De cealaltă parte, în adresa Institutului către Complexul Muzeal se arată că Văleanu s-a împotrivit „somației responsabilului științific al cercetării arheologice de a părăsi perimetrul sitului arheologic, încălcând astfel legislația în vigoare dar și regulamentul de etică și deontologie profesională”. În final, Alexander Rubel se arată convins că Complexul Muzeal va dispune „măsurile necesare”. Între Rubel și Văleanu există un conflict mai vechi, în condițiile în care ultimul susține că o astfel vendetă a pornit după ce a publicat, în 2016, o serie de articole privind activitatea unor arheologi ieșeni în perioada comunistă, în baza cercetărilor efectuate la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Rubel confirmă conflictul și afirmă că acele articole au avut „un caracter denigratoriu”.

Conflictul a atins alte cote în cursul zilei de ieri. În răspunsul său către conducerea Complexului Muzeal, în urma adresei Institutului de Arheologie, Mădălin Văleanu a relatat un episod petrecut la sfârșitul verii.

„Atunci, am fost contactat telefonic de o persoană care s-a recomandat ca fiind din partea constructorului care execută lucrările de construire a SRU, că are nevoie de o ofertă de preț pentru servicii de arheologie pentru SRU. Acea persoană mi-a precizat expres la telefon că se dorește o ofertă din partea instituției noastre care să aibă o valoare mai mare decât cea furnizată de Institutul de Arheologie, instituție cu care deja «se bătuse palma». Față de această solicitare, am zâmbit trist la acel moment, precizând persoanei respective că nu eu sunt persoana împuternicită de instituția mea care să poată prezenta oferte pentru prestări servicii, ci d-na Senica Țurcanu, șefa Muzeului de Istorie”, este acuzația formulată de Văleanu în răspunsul său către conducerea instituției în care lucrează. În continuare, cercetătorul științific a precizat că reprezentantul constructorului a insistat și la persoane din conducerea instituției dar a primit refuzuri pentru trimiterea unei oferte.