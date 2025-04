Scandal în SuperLiga după meciul Gloria Buzău – Poli Iași: „Nu mai pot! Nu e normal să fim mințiți. Nu e mediu de performanță”

Albu a explicat ce s-a întâmplat în interiorul echipei săptămâna aceasta. Concret, fotbalistul s-a referit la întârzierile salariale – s-a ajuns la restanțe de trei luni -, dar mai ales la promisiunile neonorate din partea conducerii clubului, potrivit DigiSport.

Mai mult, Albu a spus că nici el, dar nici colegii săi, nu s-au putut concentra cum trebuie la meciul cu echipa lui Vasile Miriuță.

„Vreau să le explic oamenilor. Sunt foarte apăsat de tot ce se întâmplă aici și vreau să vă spun tot ce s-a întâmplat săptămâna aceasta la echipă. Vă spun sincer, nu este un mediu în care să putem face performanță. Nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să dau în nimeni, dar pur și simplu asta este realitatea și trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că nu mai merge așa. Până acum, am fost pozitiv, am tot sperat, dar sunt probleme de foarte mult timp, dar săptămâna asta totul s-a întâmplat la un alt nivel. De ce spun asta? Pentru că la noi în vestiar nu se vorbește cum să câștigăm meciul viitor, se vorbește cum să facem să ne luăm banii. Sunt promisiuni făcute, dar neonorate. Băieții și-au pierdut încrederea în toată lumea”, a spus Albu, la final.

Fotbalistul celor de la Buzău a mai spus că el și colegii săi ar fi acceptat mai mult scenariul conform căruia și-ar fi primit integral banii la finalul campionatului, în locul unor promisiuni deșarte.

„Sunt 3 luni. Au zis că ne bagă azi un salariu, dar nu am verificat în ziua meciului dacă s-au virat. Am fost câțiva dintre jucători care nu am vrut să ieșim la antrenament, pentru că nu e normal să fim mințiți. Acceptam adevărul. Puteau să ne spună că ne vom lua banii la finalul campionatului sau, nu știu, când se va salva echipa, dar nu mi se pare normal ca de o lună să ne mintă, să ne zică o dată și să nu se concretizeze nimic. Nu vreau să zic nici că noi ne facem treaba perfect și merităm tot ce e mai bun. Nu. E clar că și la noi e o problemă din moment ce nu câștigăm meciurile cu echipe de nivelul nostru”, a mai spus Albu.