Scandal la Ciurea: bloc reabilitat prin PNRR și distrus de furtună. Constructorul promite, locatarii acuză și invocă DNA

Constructorul își asumă problemele la blocul din Ciurea. La câteva zile după furtuna care a smuls acoperișul unui bloc de locuințe din satul Lunca Cetățuii, reparațiile sunt aproape finalizate. Firma Into Energy SRL, care a executat lucrările de reabilitare la imobilul afectat, recunoaște problemele apărute în urma furtunii de la jumătatea acestei luni și afirmă că intervențiile sunt aproape finalizate. Administratorul companiei spune că structura acoperișului a fost refăcută în proporție de 90% și că montarea tablei va fi realizată în una-două zile.

„Ne-am asumat ce s-a întâmplat. A venit comisia, expertul, dirigintele de șantier, s-au constatat cauzele, s-au luat măsuri. Intervenția s-a făcut rapid și fără costuri pentru beneficiar (…) Deci, ne-am asumat problema, ne vom asuma în continuare și domnul primar ne-a tras de urechi. Încercăm să fim și mai prompți și mai riguroși”, a explicat Ioan Olaru, managerul firmei, pentru „Ziarul de Iași”.

El a precizat că doar 6% din suprafața acoperișului a fost afectată, iar elementele noi montate de echipa sa au rezistat. Problema, spune el, a apărut din cauza faptului că lucrarea era încă în desfășurare și ferestrele nu erau montate, lăsând vântul să pătrundă și să creeze presiune.

Proiect amplu, bani mulți, firme controversate

Oamenii din blocul afectat susțin însă că incidentul scoate la iveală o problemă mai profundă: calitatea îndoielnică a lucrărilor. Aceștia spun că au făcut sesizări către primărie încă din timpul șantierului și că situația i-a pus în pericol.

„Am tot reclamat, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Acum vedem cu ochii noștri rezultatul. Acum văd că se repară, dar degeaba, dacă la primul vânt zboară tot. E clar ”, a afirmat un locatar.

Ca reacție, autoritățile locale din Ciurea au anunțat că vor sesiza DNA. Un consilier local a declarat că va transmite plângeri către mai multe instituții pentru a verifica felul în care au fost cheltuiți banii din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul de reabilitare termică din Lunca Cetățuii a vizat în total 10 blocuri de locuințe, contracte atribuite mai multor firme. Acestea au preluat lucrările de anvelopare și eficientizare energetică în trei loturi, respectiv două a câte patru blocuri și ultimul lot cu două blocuri, un contract scos la licitație de Primăria Ciurea, în toamna lui 2023. Este vorba de blocul 64 de pe strada Parcului şi de blocul 89, de pe strada Stadionului. Pe lângă lucrările de renovare energetică, contractul prevede şi amplasarea a patru staţii de încărcare electrică. Finanțarea pentru toate aceste lucrări se ridică la aproape 10 milioane de lei și este asigurată prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Termenul pentru recepția lucrărilor este primăvara anului viitor

Conform contractului, termenul pentru recepția lucrărilor este primăvara anului viitor, însă administratorul firmei promite că va încheia înainte de termen, adică până la finele acestui an.

Amintim că, anul trecut, aceeași firmă a mai făcut obiectul unor sesizări ale locatarilor din blocurile anvelopate din Ciurea. Concret, proprietarii unor apartamente de aici au semnalat mai multe probleme întâmpinate din cauza muncitorilor care lucrau în zonă și cereau mai multă răspundere, atât din partea lor, cât și a constructorului. Locuințe inundate de ploi, tâmplărie montată greșit – nu o dată, ci de trei ori la rând – și balcoane lăsate fără geamuri cu lunile, erau doar câteva din cele denunțate de ieșeni, în toamna anului trecut.

Firma Into Energy SRL, responsabilă de blocul afectat, are un profil atipic. Înființată acum 14 ani, compania are ca obiect principal producția de energie electrică. Potrivit datelor financiare recente, anul trecut a raportat o cifră de afaceri egală cu zero, dar a declarat un profit net de 98.000 de lei și datorii de aproape 7 milioane, cu un singur angajat înregistrat.

