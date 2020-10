Scandal uriaş în jurul unei licitaţii pentru locuri de parcare din Iaşi. Ce acuză locatarii?

“Plângere prealabilă împotriva anuntului de licitaţie nr. 95956/22.09.2020 pentru atribuirea locurilor de parcare aferente parcării de reşedinţă identificată greşit la adresa “Şos. Rediu nr. 10” şi a tuturor documentelor subsecvente anunţului, acte administrative pe care vă solicităm să le revocaţi motivate de viciile privind informaţiile publicate în cadrul anunţului, şi pe cale de consecinţă să procedaţi la refacerea întregii proceduri de licitaţie în vederea atribuirii locurilor de parcare din Sos. Rediu Tatar, nr. 6 A, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

În fapt, prin anunţul nr. 95956/22.09.2020 publicat la data de 22.09.2020 pe pagina de internet www.primaria-iaşi.ro, Direcţia Relaţii Publice şi Transparenţă Decizională din cadrul Primăriei Iaşi a adus la cunoştinţă locatarilor din blocurile 482A, 482B, 482C, 482D şi 482E intenţia de atribuire prin licitaţie publică cu strigare, utilizând aplicaţia Whatsapp, pentru închirierea unui număr de 37 locuri de parcare cu numerele 6, 10, 21, 33, 36-43, 46-70 situate în parcarea de reşedinţă “Şos. Rediu nr. 10”.

Data limită de depunere a dosarelor comunicată prin anunţ era 01.10.2020, ora 13.00.

Apreciem că o parte din informaţiile indicate in anunţ au fost de natură să creeze confuzie şi au dus în eroare o parte din persoanele interesate care locuiesc in blocurile 482A, 482B, 482C, 482D şi 482E şi care, din acest motiv, nu şi-au exercitat dreptul de a participa la procedură

În continuare prezentăm aspectele pe care le considerăm responsabile de vicierea procedurii.

Locurile de parcare care au fost scoase la licitatia din data de 06.10.2020, nu sunt la adresa “Şos. Rediu nr. 10”, cum in mod eronat se precizează în anunţul nr. 95956/22.09.2020. Deasemenea precizăm că locurile de parcare care au fost scoase la licitatie nu sunt identificabile pe teren deoarece nu au fost numeroate astfel cum prevede Regulamentul de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iasi .

Potrivit art. 10 din Regulamentul de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iasi aprobat prin Hotărarea nr. 125/2014 coroborat cu prevederile capitolul III, art. 21 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată şI de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iasi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2007, se instituie obligaţia identificării, marcării, numerotării şi semnalizării cu indicatoare de parcare prin grija DAPPP.

Astfel apreciem că nu există în prezent o inventariere clară a locurilor de parcare din jurul blocurilor 482A, 482B, 482C, 482D şi 482E motiv care a condus la lipsa de transparenţă în procesul de licitaţie desfăşurat de Primăria Municipiului Iaşi şi implicit la încalcarea principiului tratamentului egal.

Lipsa unei informări corecte ne a pus in imposibilitatea participării la procedura de licitaţie cu strigare organizată de Primăria Municipiului Iasi pentru inchirierea locurilor de parcare situate la 30 m distanţă de frontul blocului 482 E în care locuim. Având în vedere toate aceste motive, vă solicităm să: procedaţi la revocarea anuntului de licitaţie nr. 95956/22.09.2020 şi a tuturor documentelor; subsecvente şi pe cale de consecinţă să procedaţi la refacerea întregii proceduri de licitaţie în vederea atribuirii locurilor de pacare aferente parcarii din Sos. Rediu Tatar, nr. 6 A, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Suspendaţi procedura de licitaţie până la soluţionarea prezentei plângeri”, se arată în documentul transmis reprezentanţilor Primăriei.