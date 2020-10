Scandalul de la Sectorul 1, dezumflat chiar de reprezentantul partidului lui Dan Voiculescu: Nu e nimic ilegal, imaginea a fost trunchiată

„Datorită faptului că sunt reprezentantul PPU-sl în biroul electoral Sector 1, membru, sarcinile au fost procedurale şi chiar legale. Nu este nimic ilegal prin a intra în zona de depozitare a sacilor sosiţi şi care aveau nereguli constatate în noaptea respectivă, mai degrabă în dimineaţa respectivă. În imaginile prezentate într-adevăr sunt singur, dar vă spun imaginea a fost trunchiată, că mai există şi anterior o înregistrare în care am fost însoţit chiar şi de către preşedintele biroului electoral de sector. Pentru o perioadă scurtă de timp, după care eu am urcat pe maldărul de saci, depozitând în zona indicată şi zona pe care am stabilit-o împreună cu secţiile de vot care efectiv nu s-au închis şi care aveau probleme în calcule, în fond”, a declarat Mihai Valentin Gâlcă vineri la Digi 24, întrebat cum a avut acces în acea încăpere şi ce s-a întâmplat acolo. Întrebat ce era în acei saci, Gâlcă a răspuns: „În toţi sacii care erau depozitaţi în colţul respectiv bănuiesc că era aceleaşi documente ca şi în sacul pe care l-am depozitat eu: cele patru dosare şi ştampila secţiei de vot”. Chestionat cum se face accesul în această încăpere şi dacă exista posibilitatea ca un străin, ca o persoană care nu face parte din BES să aibă acces la aceste documente, Mihai Valentin Gâlcă a făcut referire la prevederile legale care arată că la lucrările pe care le efectuează biroul electoral pot asista candidaţi şi persoanele acreditate.

