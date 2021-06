Scandalurile se ţin lanţ la Poli. Pregătirea sezonului, ioc!

Începând de ieri, Politehnica Iaşi ar trebui să aibă o nouă Adunare Generală a Asociaţilor. Adrian Ambrosie, Leonid Antohi, Ion Apostol, Ioan Melinte şi Mircea Ursu, care făceau parte atât din Adunarea Asociaţilor, cât şi din Consiliul Director, au lăsat de înţeles că au plecat, pe hârtie, de la Poli. Reamintim, demisiile celor cinci au fost cerute cu insistenţă în ultimele luni de către ultraşi şi numeroşi consilieri locali, care au condiţionat deblocarea finanţării clubului de la bugetul local de schimbarea capilor Politehnicii. Ambrosie, Antohi şi Ursu şi-au arătat însă disponibilitatea de a se întoarce la gruparea din Copou.

În locul celor cinci, în Palatul Roznovanu se stabilise ca noua Adunare Generală a Asociaţilor să fie alcătuită din Cristi Amironesei, Florin Briaur, Dan Cojocaru, Cezar Honceriu şi Ovidiu Postolache. Consiliul Director, care, teoretic, va fi hotărât de asociaţi, era creionat ieri dimineaţă, când capii Iaşului doreau următoarea formulă: Cezar Honceriu – preşedinte; Cristi Amironesei, Vlad Ciobanu, Ilie Gheorghică, Vasile Simionaş.

Apariţia informaţiilor anterioare, confirmate de foarte multe surse, încă dinaintea începerii şedinţei Adunării Asociaţilor, au învolburat serios apele. Numele dorite în fruntea Politehnicii şi modul în care s-a lucrat în ultimele zile, fără anunţarea vreunui criteriu de selecţie şi fără consultarea multor membri ai Comisiei pentru Sport şi Tineret din cadrul Consiliului Local Iaşi (unii dintre ei au spus că strategia a fost gândită doar de primarul Iaşului, Mihai Chirica, viceprimarul Daniel Juravle, Briaur şi Ambrosie), au stârnit controverse aprinse.

Secretarul comisiei amintite, Bogdan Crucianu, de la PSD, care a sprijinit recenta aprobare a alocării sumei de 6,75 milioane lei de la CL către Poli, a punctat: “cei ce au semnat condamnarea echipei la retrogradare, şi nu numai, au făcut un pas în spate (…). Revoltător este însă faptul că viitorul echipei-fanion este în continuare în mare pericol din cauza hotărârilor luate în spatele uşilor închise, într-o manieră total netransparentă şi nocivă pentru club! (…) Nu putem accepta ca puterea de decizie să fie transferată de la un grup de interese la altul, mimând schimbarea, şi să ne aşteptăm la o redresare reală (…). Ca de exemplu, consider că o persoană cum este domnul Cristi Amironesei nu are ce căuta în fruntea clubului (…), singura sa recomandare pentru o astfel de poziţie venind din partea prietenului Adrian Ambrozie! Dat fiind că se observă cu ochiul liber că «schimbările» de la Politehnica Iaşi se fac pe principiul «pleacă ai noştri, vin ai noştri», consider că acest simulacru trebuie încheiat cât mai repede cu putinţă”.

Punctul de vedere al USR PLUS a fost expus de Răzvan Timofciuc, şi el la fel de dur: “Tot acest proces de schimbare (…) a fost o mascaradă totală. Un proces netransparent, făcut în spatele uşilor închise, fără implicarea CL, a organizaţiilor de suporteri, a mediului de afaceri şi a universităţilor. Este o ruşine, o sfidare a tuturor celor care plătesc taxe şi impozite. (…). Primarul Chirica a mimat reforma şi a populat conducerea clubului cu indivizi mediocri, pe care îi controlează (…). Astăzi s-a bătut ultimul cui în sicriul Politehnicii. Clubul este în continuare parazitat de grupuri de interese care urmăresc doar propria căpătuire, nu binele fotbalului ieşean”. Celelalte două partide din CL sunt PNL, condus de Chirica, şi PMP, unde activează Briaur.

Într-un astfel de peisaj, până la ora închiderii ediţiei, nimeni de la Poli nu a dat vreo declaraţie, nici măcar plecările lui Ambrosie, Antohi, Apostol, Melinte şi Ursu nu au fost comunicate oficial! Spre seară se vehicula chiar că, pentru temperarea scandalurilor apărute, erau căutate şi alte nume locale pentru a apărea în forul suprem al Politehnicii, variantele vehiculate fiind năucitoare. Pentru recredibilizarea clubului a fost pusă pe tapet o mutare decisivă: aducerea la Poli a managerului echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, Cornel Şfaiţer, omul de afaceri care, practic, a dus FC Botoşani în elită.

Cine va conduce pe hârtie Poli

Cristi Amironesei. Apropiat al lui Ambrosie, est profesor de educaţie fizică la şcoli din mediul rural,antrenor la echipa de fotbal feminin Navobi Iaşi, clasată pe ultimul loc într-o serie a Ligii a II-a. Echipa amintită va primi însă peste 70 000 de euro de la bugetul local doar pentru a doua jumătate a acestui an, în condiţiile în care formaţii mult mai bine clasate au cheltuit 10 000 de euro pentru un sezon întreg.

Florin Briaur. Favorit pentru a fi preşedinte executiv, este jurnalist la BZI şi consilier local din partea PMP. Agreat de primarul Chirica, Briaur a fost în cărţi pentru a fi viceprimar.

Dan Cojocaru. A candidat anul trecut pe listele PRO România pentru Consiliul Local, este patronul Magic Pizza. “Mops”, cum e cunoscut, este membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Minifotbal şi a fondat Şcoala de Fotbal Magic Trofeo Maestrelli Iaşi.

Cezar Honceriu se află şi el în graţiile lui Chirica. A apărut pe lista de consilieri locali a edilului-şef la alegerile din 2016, când primarul era la PSD. Conferenţiar la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Honceriu a fost mulţi ani preparator fizic la Poli.

Ovidiu Postolache este secretar general al clubului de la înfiinţare, în 2010, el lucrând şi la Poli 1945.

Vlad Ciobanu este arbitru de futsal şi preşedintele Comisiei Judeţene de Arbitri Iaşi. Este un apropiat al fostului preşedinte al senatorului Maricel Popa, fost preşedinte al CJ Iaşi.

Ilie Gheorghică este antrenor de atletism şi directorul Liceului cu Program Sportiv Iaşi. Va ieşi la pensie în curând.

Vasile Simionaş (70 ani), legenda fotbalului ieşean, a lucrat la Poli ca jucător, antrenor şi conducător.