Scenariile alternative daca Romania nu dobandeste imunitatea colectiva pana in toamna

Obtinerea imunitatii colective in timp util este scopul campaniei de vaccinare nu doar in Romania, ci la nivel global. Totusi, in aceasta ecuatie intra foarte multe necunoscute. Sunt multe circumstante si variabile care pun in pericol atingerea acestei tinte.

Exista trei scenarii vehiculate: ca oamenii vor trebui sa se revaccineze, ca pandemia nu o sa fie oprita pentru ca nu vor fi imunizati suficienti oameni, dar si ca va aparea o noua tulpina, in fata careia vaccinurile actuale vor deveni inutile.

Romania este pe locul doi in topul tarilor din Uniunea Europeana, raportat la viteza cu care decurge campania de vaccinare si la numarul persoanelor imunizate, potrivit Politico. Totusi, daca va continua in acest ritm, tara noastra ar urma sa isi vaccineze circa 70% din populatie in decembrie 2022.

