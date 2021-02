Raportându-ne la incidența epidemiologică din data de 19 februarie 2021, la nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unități teritorial adminstrative, 83 sunt în scenariul verde, iar 15 în scenariul galben. Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este între 1 și 3/1000 de locuitori în municipiul Iași, Aroneanu, Ciurea, Dolhești, Drăgușeni, Fântânele, Holboca, Lespezi, Mădârjac, Miroslava, Rediu, Tătăruși, Țigănași, Valea Lupului, Vânători, (scenariul galben) și sub 1/1000 de locuitori în celelalte localități (scenariul verde). În conformitate cu aceste date, incidența epidemiologică s-a modificat în 20 de unități teritorial administrative: în 10 unități aceasta a coborât sub 1/1000 de locuitori și s-a trecut de la scenariul galben la cel verde, într-o unitate incidența a coborât sub 3/1.000 locuitori și s-a trecut de la scenariul roșu la cel galben, iar în 9 unități incidența a depășit 1/1000 de locuitori și s-a trecut de la scenariul verde la cel galben.

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din unitățile administrativ teritoriale în care se modifică încidența epidemiologică prin comparație cu cea înregistrată în 12.02.2021 au transmis Inspectoratului Școlar Județean Iași propunerile de scenarii. Pe baza avizului Inspectoratului Școlar Judeţean Iași şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, propunerea Consiliilor de Administrație a fost înaintată spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

În conformitate cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași nr. 29 din data 19.02.2021, se înregistrează următoarea situație:

-425 de unități de învățământ în Scenariul 1 (verde): participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

-224 de unități de învățământ în Scenariul 2 (galben): participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași nr. 29 din data 19.02.2021 este postată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași http://isjiasi.ro/index.php/comunicate/1620-hotarare-cjsu-scenariile-de-functionare-ale-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-din-judetul-iasi-incepand-cu-data-de-22-02-2021.