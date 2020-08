Scenariul Primăriei: Toţi copiii la şcoală, toţi dascălii testaţi. Cursuri inclusiv sâmbăta

Primarul Mihai Chirica a prezentat în cursul zilei de ieri, punctual, scenariile pentru început de an şcolar, după discuţiile avute cu echipa de inspectori şcolari. De asemenea, edilul nu renunţă nici la ideea testării întregului personal didactic, dar de data aceasta aruncă responsabilitatea pe umerii Direcţiei de Sănătate Publică. În plus, Chirica şi-ar dori ca şi profesorii universitari să fie testaţi. În ceea ce priveşte începutul de an, edilul susţine scenariul verde, adică cel în care toţi elevii vor fi prezenţi la ore, dar şi dublarea normei didactice. În plus, vrea elevi voluntari de la liceele pedagogice care să ajute la predarea în ciclul preşcolar.

Primarul Municipiului Iaşi a prezentat pe larg modul în care vor învăţa elevii în funcţie de fiecare ciclu de învăţământ în parte. Scenariile prezentate au fost elaborate în urma discuţiile pe care edilul le-a avut cu echipa de inspectori ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. În plus, edilul nu renunţă nici la ideea testării tuturor profesorilor şi include aici şi mediul universitar, dar aruncă responsabilitatea pe umerii Direcţiei de Sănătate Publică.

„Problema este dacă tehnic se implică Direcţia de Sănătate Publică. Am avea nevoie de tot suportul Direcţiei de Sănătate Publică şi eu sunt convins că o să-l şi primim. Este un moment foarte important pentru noi românii. Este prima dată când începe şcoala într-o pandemie, prin urmare nu ar trebui să o lăsăm la cheremul cuiva. Dar ce facem cu primarii unor comune mici, care nu au bani nici măcar pentru lumină, apă sau gunoi? Prin urmare trebuie să fie o asumare la nivel naţional şi mi se pare un act de mare responsabilitate”, explică Chirica, care a adăugat că, în opinia lui, ar fi nevoie şi de o testare periodică. „Ne gândim şi la cât costă un tratament, versus o testare periodică. Sau cât costa un test versus o carantină. Toată această comparaţie duce spre o testare periodică care cred că ar trebui făcută”.

Cum vor începe şcoala preşcolarii

În cadrul conferinţei de ieri, 27 august, de la Palatul Roznovanu, primarul a detaliat modul în care vor începe elevii şcoala în funcţie de ciclul de învăţământ. Astfel, el subliniază că Iaşul se află în acest moment în scenariul verde şi doar se iau măsuri pentru eventualitatea în care se va intra în cel galben. Prin urmare, edilul doreşte ca toţi cei din ciclul preşcolar să facă orele la şcoală, cu acelaşi educator, fiecare grupă de preşcolari urmând să fie divizată în două sau trei, în funcţie de numărul de copii şi să înveţe la ore diferite în aceeaşi clasă. „Practic, sarcina grea cade pe umerii educatorului care va trebui să suporte ore suplimentare pentru educarea întregii grupe, a întregii clase, printr-o succesiune de subgrupe, asfel încât să-i putem avea pe toţi, legaţi unul de celălalt, dar în cadrul unui ciclu complet, pe parcursul unei zile cu un singur educator”, explică Mihai Chirica, care adugă că educatorul ar urma să fie plătit suplimentar de la bugetul de stat. De asemenea, se caută şi clădiri sau săli suplimentare în acest moment, dar face asigurări că, conform afirmaţiilor inspectorului general, 90% dintre grădiniţe pot asigura necesarul de săli.

Totodată, pentru ca educatorul să poată preda la toate grupele, orele vor fi diminuate, iar pauzele condensate. În cazul spaţiilor noi necesare, Chirica a afirmat că va dispune dotarea cu tot ce e necesar pentru acestea, săli de mese sau bucătării, plus dotarea cu aproximativ 1.000 de paturi şi saltele, numărul estimat în acest moment. În plus, pentru acest ciclu, Chirica vrea voluntari de la liceele pedagogice care să ofere suport pentru predare. „Intenţionăm ca împreună cu Şcoala Vasile Lupu să preluăm din elevii din ani terminali de la disciplina Pedagogie, care să ne susţină în activitatea preşcolarilor de pe raza municipiului.”

Elevii din învăţământul primar, obligatoriu la şcoală

„Şi la învăţământul primar s-a luat în discuţie, în primul rând, varianta ca toţi elevii să fie prezenţi la şcoală, dar nu în acelaşi timp pentru că nu vor încăpea în aceeaşi sală de curs cu măsurile de distanţare. Aşa încât fiecare clasă va fi şi ea împărţită la rândul ei în două sau cel mult trei grupe şi vor putea utiliza, pe parcursul întregii zile, partea educativă într-un contact direct cu acelaşi educator”, explică edilul. Practic, un învăţător va trebui să ţină zilnic aceeaşi lecţie de două sau de trei ori. Pentru a fi răsplătit, Chirica crede că e de responsabilitatea Statului român să face acest lucru, prin modificarea Codului muncii. Totodată, grupele de elevi vor învăţa prin rotaţie de dimineaţă şi după-amiază şi cere părinţilor să înţeleagă că vor trebui să îşi facă programul în funcţie de aceste schimbări.

Unele şcoli vor trebui să închirieze spaţii pentru învăţământul gimnazial

În cadrul conferinţei, Chirica a punctat că cea mai mare atenţie în cazul învăţământului gimnazial va fi acordă celor de clasa a VIII-a, care vor trebui să fie prezenţi la şcoală în mod obligatoriu. Şi în cazul celor de gimnaziu, elevii vor fi împărţiţi în două sau trei grupe, se ia în vedere varianta diminuării orei de curs, condesarea pauzelor şi învăţarea în schimburi, de dimineaţă şi de după-amiază. De asemenea, se doreşte indentificarea de spaţii private, pe care şcolile să le închirieze, toate costurile urmând să fie suportate de Primărie. De asemenea, au fost identificate şcoli cu clase excedentare unde ar putea fi transferaţi elevi de la alte şcoli.

Învăţământul liceal ar putea avea ore şi sâmbăta

Ca şi în cazul învăţământului gimnazial, principala atenţie, declară Chirica, va fi acordată celor din ani terminali din ciclul liceal. Însă, pentru toate clasele, va fi aplicată aceeaşi „reţetă”, cu împărţirea pe grupe, diminuarea duratei orei de curs, învăţarea în schimburi şi asigurarea de spaţii suplimentare cu plata chiriei şi întreţinerii. „Această situaţie am prezentat-o într-un cadru foarte general pentru că sunt şcoli care nu vor avea nicio problemă nici prin separarea socială, nici prin asigurarea învăţământului în schimburi şi nu vor trebui să părăsească spaţiile”, explică Chirica, care adaugă că se ia în calcul ca anumite discipline, precum Desen sau Sport, să fie făcute în sâmbăta.

Chirica vrea ca studenţii şi rezidenţii să realizeze triajul epidemiologic

Edilul a subliniat ieri că există la nivelul municipiului o lipsă a personalului medical necesar realizării controlului epidemiologic. Acesta a punctat că va apela la Direcţia de Sănătate publică să pună la dispoziţie studenţi rezidenţi sau studenţi din an terminal cu cunoştinţe medicale. De asemenea, pentru a putea fi realizat triajul, se ia în considerare şi începerea la ore diferite a claselor. „Desigur, va exista supravegherea permanentă care trebuie să fie făcută inclusiv de educatori. Nu trebuie cunoştinţe medicale extraordinare să observi că unui copil îi curge nasul sau are ochii injectaţi sau tuşeşte”, a adăugat Chirica.

În cazul echipamentelor electronice necesare în cazul scenariului galben, Chirica a asigurat că acestea vor ajunge la toate şcolile din municipiu, fiind realizate toate demersurile pentru începerea licitaţiei pentru achiziţionarea lor.