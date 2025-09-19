Scene bizare la un meci de fotbal din Rusia: Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi

Eliminat pe finalul unui meci din Cupa Rusiei, tunisianul Nader Ghandri i-a oferit tricoul său unui suporter din tribune… înainte de a-l recupera, cerându-şi scuze, şi de a reveni pe teren după anularea cartonaşului roşu, relatează RMC Sport, citat de News.ro.

Scena s-a petrecut miercuri seara, la meciul din Cupa Rusiei între Zenit Sankt Petersburg şi Ahmat Groznîi (1-2).

Suporterul, recompensat după meci

După ce a primit un cartonaş roşu, tunisianul a părăsit terenul, lăsându-şi coechipierii în inferioritate numerică pentru restul meciului. Cel puţin aşa credea el. Intrând în tunel, Ghandri s-a gândit totuşi să-i ofere tricoul unui suporter care i-l ceruse. Dar ceea ce nu anticipase era că arbitrajul video putea anula decizia arbitrului de teren. Şi asta s-a întâmplat!

Aconteceu na Copa da Rússia: o zagueiro tunisiano Nader Ghandri, do Akhmat Grozny, foi expulso no final do jogo contra o Zenit. Ao sair de campo, jogou sua camisa para um torcedor. O VAR, porém, chamou o árbitro para a revisão da jogada e o cartão foi retirado. Tiveram que… pic.twitter.com/tM1rJ7H2eB — Gustavo Hofman (@gustavohofman) September 18, 2025

Alertat de VAR, arbitrul a transformat în cele din urmă cartonaşul roşu într-un simplu cartonaş galben, permiţându-i lui Nader Ghandri să termine meciul pe teren. Jucătorul plecase deja la vestiare, iar staff-ul echipei Akhmat Grozny a trebuit să meargă să-l caute pentru a-l anunţa. Problema era că fundaşul nu mai avea tricou cu care să revină pe teren. Cu pieptul gol, Ghandri a fost nevoit să ceară tricoul pe care îl aruncase suporterului cu doar câteva minute înainte.

Acesta din urmă nu a ezitat să-i înapoieze cadoul pe care îl pusese deja cu grijă în geantă, iar Nader Ghandri a făcut un semn cu mâna pentru a-şi cere scuze înainte de a-l îmbrăca, cu un zâmbet larg pe buze. La finalul meciului, în care a marcat singurul gol al echipei sale, jucătorul tunisian l-a căutat pe suporter şi i-a oferit tricoul, de data aceasta pe bune.

