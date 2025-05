Scene de o violență rară. Un adolescent de 16 ani, pește pentru o fată de doar 14 ani. „Ai înnebunit la cap?”

Născut la Florența și provenit dintr-o familie cu șapte copii, M.U. a cunoscut-o pe S.I.G. pe 13 septembrie 2021, la aniversarea ei, unde fusese invitat de fratele acesteia. După petrecere, fratele lui S.I.G. i-a spus fetei că M.U. a plăcut-o și că ar dori să o cunoască mai bine. M.U. și S.I.G. s-au întâlnit o vreme, iar relația dintre cei doi a ajuns deosebit de apropiată, fata mutându-se la el. A fost declarată dispărută de mama ei, iar pe 7 decembrie s-a dus singură la poliție, fiind internată într-un centru pentru minori. Nu a stat însă mult acolo, ci a fugit, întorcându-se la M.U. În decembrie, în preajma Crăciunului, fata l-a anunțat că rămăsese însărcinată. Reacția băiatului a fost violentă, acesta bătând-o, lovind-o mai ales în zona pântecelui. În cele din urmă, fata a pierdut sarcina.

Fata i-a adus câștiguri de 80.000 de lei

Mama fetei a continuat să încerce să îi despartă, reușind temporar, în martie 2022. În iulie însă, cei doi au reluat legătura. După doar câteva zile, M.U. i-a propus fetei să se prostitueze pentru el. Fata a refuzat, ceea ce l-a scos pe băiat din sărite. A insistat și în zilele următoare, iar în fața refuzului fetei, a devenit din nou violent. În cele din urmă, fata a cedat.

Și-a sunat o prietenă, despre care știa că se prostituează într-un apartament din Piața Unirii, și a mers la aceasta. A rămas la ea timp de 2-3 ore, timp în care a întreținut relații sexuale cu un client de la care a primit 1.000 de lei. I-a dat banii lui M.U., dar acesta voia mai mult. I-a spus fetei că va rămâne cu ea doar dacă va continua să se prostitueze.

În perioada următoare, de câte ori cei doi tineri întrețineau relații sexuale, băiatul o filma, spunându-i franc că va folosi filmările pentru a o șantaja.

Fata a lucrat pentru M.U. până în octombrie 2022, în diverse apartamente din oraș, câștigând zilnic aproximativ 2.000 de lei. În total, s-a apreciat că fata câștigase pentru M.U. aproximativ 80.000 de lei. Toți banii erau încasați de băiat. Pentru a fi sigur că fata nu-i ascundea nimic, o percheziționa zilnic, obligând-o să se dezbrace complet. O singură dată, S.I.G. a putut să cheltuiască pentru ea 400 de lei, cu care și-a cumpărat mâncare și țigări. Ulterior, fata avea să spună că încercase în mai multe rânduri să îi spună iubitului ei că nu mai voia să se prostitueze, dar acesta reacționa violent de fiecare dată, izbind-o cu capul de calorifer, udând-o cu apă rece, lovind-o cu palmele, pumnii și picioarele.

A amețit-o din nou cu vorbe dulci

Cum fata era oficial fugită din centrul pentru minori, ea era în continuare căutată de poliție. în cele din urmă, a fost găsită și internată din nou. Rămas fără sursa de venit, M.U. a contactat-o pe Messenger, spunându-i că vrea să se împace cu ea, că îi este dor de dânsa, că o iubește și alte vorbe dulci ce pot ameți o adolescentă. În cele din urmă, spre sfârșitul lui decembrie, a convins-o să fugă iar din centru. Imediat, M.U. i-a cerut din nou să se prostitueze. De teamă, fata a acceptat. De Sărbători, a câștigat pentru proxenet și 3.000 de lei pe zi. Până în martie, fata a mai fost găsită de două ori și internată în centru, fugind de fiecare dată. A treia oară, a rămas în centru.

Poliția a aflat ce se întâmpla de fapt cu S.I.G. în iunie. Fata a sunat la poliție atunci când M.U. a trimis altei fete din centru un videoclip care o înfățișa pe S.I.G. întrețind relații sexuale orale cu el. Un videoclip similar a fost trimis de M.U. și noului iubit al fetei.

Când însă la ancheta penală a avansat, fata a dat înapoi. La fel și noul său iubit. Ambii au revenit asupra declarațiilor inițiale, portretizându-l pe M.U. drept o persoană care a iubit-o pe S.I.G., care avusese mereu grijă de ea, inclusiv financiar. Și în fața instanței de judecată, fata a continuat să susțină că M.U. nu o agresase, nici măcar nu-i vorbise urât. Se prostitua de bunăvoie, pentru că clienții îi furnizau cocaină. Nu-i dăduse niciodată bani lui M.U. Dimpotrivă, acesta ar fi ajutat-o financiar în mai multe rânduri.

În primele sale declarații, mințise din gelozie, pentru că M.U. era cu o altă fată în acel moment. Și fratele fetei a adoptat o poziție similară. Inițial a dat detalii cu privire la activitatea de proxenet a lui M.U., iar ulterior a dat declarații în favoarea acestuia. Noile declarații au fost respinse de magistrații Tribunalului, fiind contrazise de celelalte probe existente la dosar.

Mesaje extrem de violente trimise noului iubit al fetei

Printre acestea, s-au numărat și mesaje audio trimise noului iubit al fetei, în care M.U. îl amenința cu moartea. „Frățiorul meu! Ieși afară la bătaie! Nu mă mai face să alerg, să îți fac vreo pândă de aia urâtă, să te iau prin surprindere, să înnebunești. Te-am lăsat în pace, că m-am gândit că pe bune mă suni. De asta nu ți-am mai dat replică la câteva mesaje pe care le-ai lăsat pe aicea. Te-am lăsat așa în pace, dar ieși afară, măi p…ă! Să moară frații mei de nu-ți perforez inima, de nu-ți iau viața, ai înnebunit la cap? Să mă scuipi tu mine în gură de nu-ți iau viața! Aa, și legat de subiectul ăsta, de fată… de fetișcana asta… Să moară… dacă nu am și filmări când îi dau m…, când îmi dau drumul pe ea, finalizare în gură, facială… Cum vrei tu, doar că nu vreau eu să mă vezi în ipostaze de astea. Îți trimit acum și filmări dacă vrei și na… Am văzut că tu te pupi cu ea. Dacă tot te pupi cu ea, să te întreb și eu… ce gust are p..a mea?!? Na!”, este transcrierea unui astfel de mesaj, consemnată în rechizitoriu.

Apărarea a cerut achitarea lui M.U., invocând contrazicerile dintre declarațiile martorilor și ale fetei, ca și lipsa de probe. Solicitarea a fost respinsă de magistrați, care au apreciat că probele sunt mai mult decât suficiente. M.U. a fost găsit vinovat de acuzațiile aduse de procurori. Minor la data comiterii faptelor, el a fost condamnat la 3 ani de detenție într-un centru pentru minori. Cum însă între timp a devenit major, pedeapsa va fi executată într-un penitenciar. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată.

