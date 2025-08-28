Scene nemaiauzite în patul conjugal. Bătaie soră cu moartea în toiul nopții între doi soți ieșeni, din cauza sforăitului. Bărbatul va trebui să despăgubească femeia cu 32.000 lei

O ieșeancă a ajuns la un pas de moarte din cauza sforăitului. Exasperat pentru că nu putea să doarmă și amețit de alcool, soțul său a bătut-o crunt. Femeia a apelat la ajutorul medicilor abia o săptămână mai târziu, când nu mai putea suporta durerile. A ajuns la spital „pe ultima sută de metri”, în șoc hemoragic.

Soțul a putut dormi liniștit cât timp femeia a fost internată, dar judecătorii au optat doar pentru o pedeapsă cu suspendarea executării. Soții Ciopeică sunt căsătoriți de două decenii, având împreună doi copii, fiica de 19 ani locuind cu ei în Holboca. În după-amiaza zilei de 24 ianuarie a anului trecut, Mihai Ciopeică a mers până la un magazin sătesc, întorcându-se acasă în jurul orei 21. A mai băut câteva pahare cu soția sa, după care s-au culcat. El spre fereastră, iar ea spre sobă, ca de obicei. În jurul orei 1, femeia s-a trezit, întrucât bărbatul o lovea cu pumnii și cotul pe unde nimerea. Femeia a început să țipe și s-a refugiat în camera fiicei. Bărbatul a încercat să intre peste ea, dar fiica a închis ușa, spunându-i tatălui său că a chemat poliția. Oamenii legii nu l-au mai găsit pe Ciopeică acasă, acesta fugind în sat. Deși abdomenul o durea puternic, femeia nu a solicitat o ambulanță, considerând că-i va trece.

A vrut să se spele, dar a căzut lângă pat de durere

Următoarele zile au trecut ca de obicei. Pe 31 ianuarie, femeia se simțea în continuare rău, având dureri în zona abdominală, a coastelor și a umărului, precum și stări de greață. A plecat totuși la serviciu. A luat un ibuprofen și și-a continuat activitatea până seara. S-a întors acasă cu o colegă, în autoturismul condus de soțul acesteia. Pe drum s-a simțit foarte rău, având dureri puternice de abdomen și simțindu-l fierbinte. Acasă, a vrut să se spele, dar a căzut lângă pat de durere. În cele din urmă, a chemat o ambulanță. A fost transportată la spital, intrând direct în operație. Au fost necesare două intervenții chirurgicale, soldate cu eliminarea splinei, care fusese ruptă de loviturile aplicate de Ciopeică.

Femeia a avut nevoie de o lună și jumătate de îngrijiri medicale, iar bărbatul a fost trimis în judecată pentru violență în familie sub forma vătămării corporale. În timpul procesului, Ciopeică și-a recunoscut vina, dar numai parțial. El a afirmat că în noaptea de 24/25 ianuarie nu putea dormi din cauza sforăitului soției sale. O lovise o singură dată cu cotul mâinii drepte în stânga abdomenului, pentru a o face să tacă. Declarația sa era contrazisă clar însă de actele medicale, care menționau numeroase lovituri cu pumnul și, probabil, cu un obiect contondent. De asemenea, în cauză a fost audiată și fiica celor doi. Conform legii, ea avea dreptul să refuze să depună mărturie, dar a acceptat să povestească cele întâmplate. A fost suficient pentru ca magistrații Judecătoriei să-și formeze o părere și pentru a decide condamnarea lui Ciopeică la doi ani și cinci luni de închisoare.

„Inculpatul a acționat cu violență, manifestând sălbăticie”

„Inculpatul a acționat cu o violență extremă, manifestând sălbăticie, agresivitate accentuată și o lipsă totală de scrupule față de integritatea corporală și viața victimei. Gravitatea actelor comise relevă un dispreț profund față de valorile fundamentale protejate de legea penală, iar succesiunea și intensitatea loviturilor denotă o conduită brutală și conștient asumată, lipsită de orice empatie sau reținere”, au arătat judecătorii.

Ei au dispus totuși suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și jumătate, luând în considerare lipsa antecedentelor penale ale inculpatului. Acesta va trebui să mai achite însă cheltuielile de spitalizare în sumă de 28.000 lei și încă 32.000 lei, ca daune morale și materiale către soția sa.

Sentința Judecătoriei nu este încă definitivă. Ea a fost contestată de Ciopeică, procesul urmând să se reia pe 11 noiembrie, în fața Curții de Apel.

