Scene teribile de exhibiționism în Dacia: și-a scos organele genitale la vedere către doctorița care l-a apostrofat la cabinet. Va sta mult și bine după gratii

Ideea deschiderii unui cabinet veterinar în Dacia s-a dovedit a fi fost o proastă inspirație pentru un medic. Lângă cabinet s-a deschis o sală de jocuri de noroc, clienții acesteia devenind sursa unui stres permanent. Totul a culminat cu spectacolul scandalos pus în scenă de un client al barului. Cazierul bogat al acestuia i-a garantat o ședere prelungită în spatele gratiilor.

Paula P. și-a deschis cabinetul veterinar pe strada Tabacului, în apropierea pieței Sf. Anton de Padova. Totul a mers bine până când în imediata vecinătate a cabinetului s-a deschis un bar, având ca principală activitate jocurile de noroc. Numărul mare al consumatorilor de băuturi alcoolice și scandalurile provocate de aceștia au pus-o deseori pe administratoarea cabinetului în conflict cu clienții barului.

Scene de coșmar pentru doctorița veterinară singură în cabinet cu clienta

În ianuarie 2021, nemulțumit că nu i se răspunsese la telefon, unul dintre aceștia a pătruns chiar în cabinet, înarmat cu un cuțit, distrugând mai multe bunuri și amenințând personalul prezent. Aflat în stare de ebrietate, bărbatul a încercat și să arunce cuțitul în polițiștii chemați să-l liniștească. Andrei Stolniceanu a fost trimis în judecată pentru amenințare și distrugere. Procedurile judiciare s-au prelungit însă, Judecătoria pronunțându-se în primă instanță abia pe 1 august.

Ca urmare, Stolniceanu a considerat că i se permite orice. În septembrie 2022, ieșit din bar, bărbatul s-a proțăpit în fața cabinetului veterinar, rezemându-se de geam și blocând practic ușa. Paula P. a ieșit, cerându-i să se dea la o parte, pentru a nu deranja clienții. Stolniceanu a reacționat însă agresiv, ceea ce a făcut-o pe doctoriță, singură în cabinet cu o clientă, să apeleze la firma de securitate. Pe când femeia discuta telefonic cu reprezentanții firmei, Stolniceanu și-a descheiat pantalonii și și-a expus public organul genital spre intrarea în cabinet, tocmai când prin zonă trecea un ieșean cu fetița sa. Când agenții firmei de pază au ajuns la fața locului, au surprins momentul în care Stolniceanu o amenința pe Paula P., spunându-i

„O să te urmăresc când ieși din cabinet și o să bag o mie de cuttere în tine, de o să piui la Urgențe”.

Stolniceanu nu și-a mai putut continua spectacolul, fiind reținut și, ulterior, trimis din nou în judecată, pentru amenințare și ultraj contra bunelor moravuri. În timpul audierilor ca inculpat, bărbatul a spus că se oprise în fața cabinetului pentru a fuma o țigară. Paula P. ieșise, cerându-i să plece. El îi răspunsese să-l lase în pace, după care plecase spre casă. Înainte să-și aprindă țigara, urinase lângă un tufiș din apropierea cabinetului, dar nimic mai mult. Nici nu o amenințase pe doctoriță în vreun fel. Declarațiile sale au fost contrazise însă de imaginile surprinse de camerele video din zonă.

Stolniceanu avea un bogat palmares infracțional

În aprecierea pedepsei, magistrații Judecătoriei au constatat că Stolniceanu avea un bogat palmares infracțional, el fiind condamnat în mai multe rânduri, inclusiv la pedepse cu executarea în regim de detenție. Printre acestea se număra și o condamnare primită în Germania, pentru viol și vătămare corporală. Mai fusese condamnat o dată și în 2021, tot pentru amenințare și distrugere, în dauna aceleiași Paula P., dar cu suspendare. Ca urmare, deși legea permite în cazul amenințării sau a ultrajului contra bunelor moravuri și aplicarea unei simple amenzi, judecătorii au apreciat că o asemenea pedeapsă nu ar putea conduce la îndreptarea inculpatului. Ei au dispus condamnarea lui la un an și trei luni de închisoare. Pedeapsa a fost contopită cu cea pronunțată în 2021, rezultând o condamnare la 2 ani și 9 luni de detenție. După rămânerea definitivă a sentinței, pedeapsa va fi contopită și cu cea din sentința pronunțată pe 1 august, de un an și 10 luni de detenție.

