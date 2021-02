Scepticism olimpic la Casa Albă

Orice decizie cu privire la desfăşurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amânate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, trebuie să se bazeze pe ştiinţă, susţine preşedintele SUA, Joe Biden, în cursul unei emisiuni radiofonice. Jocurile urmează să înceapă în mai puţin de şase luni, iar guvernul japonez şi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) s-au angajat să organizeze competiţia conform planului, chiar şi în condiţii stricte, care ar putea include derularea întrecerilor fără spectatori.

Biden, care a vorbit în cursul programului de radio Westwood One Sports, difuzat duminică seara în timpul pauzei Super Bowl, a spus că speră ca Jocurile Olimpice să aibă loc, în principal pentru binele sportivilor, care s-au antrenat atât de mult în acest scop. „Am vorbit cu premierul Japoniei. El lucrează din greu pentru a fi în măsură să deschidă Jocurile în siguranţă, să avem Jocuri, şi cred că trebuie să se bazeze pe ştiinţă, indiferent dacă este sau nu sigur să se întâmple asta”, a afirmat noul lider de la Casa Albă.



Biden, care a preluat funcţia în ianuarie, a subliniat că nu îi place să se gândească la posibilitatea ca sportivii să nu poată concura în această vară la Tokyo. „Imaginaţi-vă toţi aceşti sportivi olimpici care muncesc timp de patru ani, patru ani pentru o sigură lovitură şi, dintr-o dată, această oportunitate este pierdută”, a precizat preşedintele american.

„Sunt oameni pentru care simt atât de multă durere, dar trebuie să facem asta pe baza ştiinţei. Suntem o administraţie bazată pe ştiinţă, aşa cum cred că este şi restul lumii. Sper că putem concura, sper că este posibil, însă rămâne de văzut”, a adăugat Joe Biden.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo este programată pe 23 iulie, competiţia urmând să se încheie pe 8 august.