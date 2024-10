Cum să te ferești de țepe imobiliare: patru pași. Sfaturi de la specialiști ieșeni după Schema Nordis și Planul Simion

Grupul Nordis a fost implicat în proiecte imobiliare de lux în locații exclusiviste, însă a intrat în vizorul autorităților din cauza neplății datoriilor și a vânzării multiple a unor apartamente către diferiți cumpărători. Compania a încasat sume considerabile în avans pentru apartamente care nu au fost finalizate, lăsând numeroși clienți în incertitudine. Recent, Nordis Management, una dintre entitățile cheie din grup, a intrat oficial în insolvență după ce aproximativ 80 de creditori au solicitat acest lucru. Unul dintre asociații majoritari ai Nordis Management e omul de afaceri Răzvan Ciorbă, soțul deputatei PSD Laura Vicol, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la influențele din spatele succesului companiei. Laura Vicol (PSD) a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților a doua zi după ce Nordis, firma soțului ei, a intrat în procedură de insolvență. În urma scandalului, există presiuni pentru schimbarea legislației imobiliare din România, care până acum a permis astfel de practici nesigure pentru cumpărători.

Planul propus de George Simion pentru locuințe prevede construirea unui milion de apartamente la un preț de 35.000 de euro fiecare, destinate românilor cu venituri modeste. Aceste locuințe ar avea o suprafață de aproximativ 50 mp, fiind considerate fezabile datorită contribuției statului. Statul ar urma să asigure terenul și infrastructura necesară, reducând costurile pentru dezvoltatori.

Simion argumentează că antreprenorii ar putea obține profit chiar și la acest preț, dacă sunt eliminate costurile legate de terenuri, birocrație și alte taxe ascunse. Programul ar trebui să se desfășoare pe o perioadă de 10 ani, cu o finanțare estimată la 20 de miliarde de euro, urmând ca valoarea activelor create să depășească 75 de miliarde de euro.

Mai exact, „Planul Simion” propus de candidatul la alegerile prezidențiale George Simion promite construirea a „până la 1.000.000 (un milion) de apartamente, la cele mai noi standarde”, „în mare parte (…) apartamente cu 2, 3 și 4 camere între 50-100 mp, cu un preț de pornire de la 35.000 EUR pentru un apartament de 2 camere de aproximativ 50-55 mp”, iar „finanțarea se va face printr-un program special destinat exclusiv acestor apartamente, direct, cu dobândă 0 (zero) pentru cumpărători, pe o perioadă între 10-25 de ani, în funcție de solicitare. Astfel, un apartament de 50-55 mp utili va necesita un avans de 1.000 EUR și o rată lunară fixă de 120 EUR pentru 25 de ani (astfel, prețul final va fi cel inițial, indiferent de inflație)”.

În cazul Simion, prima condiție e ca potențialii clienți de apartamente să meargă la sediile de partid ale candidatului și să se înscrie în platforma acestuia. Un avans pentru locuință de mărimea unui salariu mediu net (sau puțin peste dublul salariului minim net calculat la 1 iulie 2024) și rate lunare egale cu valoarea unei sesiuni rezonabile de cumpărături la supermarket – așa cum e promisiunea unsă cu miere a politicianului, ar putea atrage pe oricine. Campania dovedește că George Simion știe ce își doresc mulți dintre români.

De la „Marea Neagră, munții noștri, o țară la standarde occidentale”, așa cum suna sloganul Nordis, la cele „200 de măsuri pentru bunăstarea românilor” propuse de Planul Simion, românii au fost atrași cu promisiunea confortului maxim cumpărat la prețuri convenabile sau accesibile oricui. E însă posibil să construiești locuințe la standarde moderne și să le vinzi cu 35.000 de euro?

„Se pot construi locuințe cu două camere, de 55 de metri pătrați cu 35.000 de euro în România, în Iași?”, l-am întrebat pe arhitectul Sergiu Petrea, doctor în arhitectură și șef de lucrări în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, membru cu drept de semnătură al Ordinului Arhitecților din România Filiala București, vicepreședinte ARDLD (Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă) și fondator al companiei Tecto Arhitectura.

Între „un adăpost temporar” și „apartamente la cele mai noi standarde” e mai mult decât o diferență de nuanță în exprimare. Am vrut să află însă și răspunsul unui dezvoltator imobiliar. Lucian Irimia, director financiar al Conest SA, una dintre cele mai mari companii din Iași specializate în lucrări de construcții a început prin a răspunde la întrebare, cu alte întrebări:

Care sunt însă sfaturile unui dezvoltator imobiliar serios pentru cumpărătorii care vor să se protejeze de cei care încearcă să profite de clienții neinformați sau naivi?

„Cumpărătorul are oricând posibilitatea să vadă cine este dezvoltatorul, se pot lua oricând informații de la Registrul Comerțului. Dacă firma se cheamă X SRL, încerc să fac demersuri, să obțin cine este acționarul, cine este decidentul, îmi fac o analiză. De multe ori sunt dezvoltatori oameni de afaceri din oraș. De exemplu, au dezvoltat un proiect cei de la Unirea, lângă Nicolina. Am un alt confort, și aici mă pun strict în rolul de cumpărător, când știu că dezvoltator este o companie cum este Unirea, care are 30 de ani în piață. Am un alt confort să închei un ante-contract, să dau un avans, decât atunci când știu că dezvoltatorul construiește pe persoană fizică. Câte cazuri de insolvență au fost pentru dezvoltatori – persoană fizică care au lăsat oamenii cu proiectul în brațe, cu avansurile luate?”, punctează de la început Lucian Irimia.