Schengen – „Am trecut glonț. Dar la bulgari persistă vechile metehne”. Ce spun transportatorii ieșeni la început de an?

Mult așteptata decizie de intrare a României în Spațiul Schengen de la începutul acestui an elimină timpii de așteptare din vămi, controalele cu măsurarea, cântărirea sau verificarea documentelor fiind doar aleatorii. Avantaje semnificative vor fi resimțite și în transportul rutier de mărfuri internațional, iar oamenii de afaceri din domeniu au confirmat deja asta.

După primele curse din an, unii transportatori din Iași se declară cât se poate de mulțumiți, în anumite privințe.

„Controale aleatorii trebuie să fie! E normal să se întâmple asta. Nu mai există timp de așteptare acum. Am trecut glonț, fără cântărire, fără nimic. A mers foarte bine! Cu timpul, probabil, vom simți și noi la raft lucru acesta, dar lucrurile astea se reglează în câteva luni, vedem dacă va scădea motorina, va crește și nu numai”, a apreciat pentru ZdI Marian Iacomi, patronul Ami Turing, o companie de transporturi rutiere de mărfuri din Iași.

Acesta a avertizat totuși că, la frontiera cu Bulgaria, țară care a intrat odată cu România în spațiul Schengen, încă persistă vechile metehne, transportatorii rutieri de mărfuri fiind obligați în continuare să tragă pe dreapta, contracost, într-o parcare privată, și să aștepte până la 12 de ore, fără nicio bază legală.

„Încă sunt probleme la bulgari! Cu toate că vama e liberă și poți să treci, au rămas aceleași probleme. Ei te bagă obligatoriu în parcare, ca să te «jefuiască » de 20 de euro, de 30 de euro, ei te bagă prin parcarea respectivă la Ruse (…) Vezi Doamne, ei zic că știu că este aglomerat în vamă la români și de aceea ne-ar direcționa în parcarea asta, dar am întrebat la poliția din vamă și au zis că nu există acest tip de comunicare cu ei. În plus, nu era nicio aglomerație, doar doi câini rătăciți ”, a povestit transportatorul din Iași.