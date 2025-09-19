Schimbare cu fast a șefului garnizoanei din Iași. În premieră, ceremonia a fost rezervată doar politicienilor: mass media și alți civili, ținuți la poartă. „E eveniment privat”

Ceremonie de schimbare a șefului Garnizoanei Iași, ieri. Pentru prima dată în ultimii ani, schimbarea comandantului garnizoanei a avut loc fără accesul altor civili în afară de politicieni, inclusiv mass-media neavând acces, de altfel nefiind nici măcar anunțată. În schimb, oficialii politici locali s-au îngrămădit la eveniment.

Ceremonia de predare a comenzii Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” s-a desfășurat „discret” ieri, la sediul unității din Copou, nefiind nici măcar precedată de un anunț public. Jurnaliștii „Ziarul de Iași” au aflat de eveniment și au încercat să intre, însă au fost opriți de militari. Mai mulți soldați au fost plasați la poartă pentru a împiedica intrarea altor persoane decât a invitaților, sub pretextul că evenimentul ar fi fost „privat”. Nici măcar fotografii din stradă nu au fost permise.

Situația a provocat consternare în rândul redacțiilor locale, cu atât mai mult cu cât abia în cursul serii, după eveniment, și posibil după ce a aflat de prezența reporterului ZDI la poartă, garnizoana a transmis un comunicat lapidar: „Stimați reprezentanți ai presei, vă informăm că la sediul Brigăzii 15 Mecanizată «Podu Înalt» a avut loc recent un eveniment intern, desfășurat fără accesul mass-media. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru interesul constant acordat activităților noastre! Cu respect, Slt. Rotilă Raluca, ofițer Relații Publice Brigada 15 Mecanizată ‘Podu Înalt’.”

În schimb, la ceremonie au fost invitați și au rostit discursuri mai mulți lideri politici din Iași: primarul Mihai Chirica, prefectul Costel Dolachi și vicepreședintele Consiliului Județean Marius Dangă. Prefectul Dolachi a relatat pe Facebook despre momentul „emoționant” de la Palatul Oștirii din Copou, unde generalul de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș a predat comanda Brigăzii 15 Mecanizate colonelului Dan Valer Orza.

„A fost punctată deschiderea față de societatea civilă, tineri, copii, prin activitățile caritabile desfășurate, precum și promovarea stilului de viață activ, a disciplinei și a spiritului de echipă – valori fundamentale pentru militari, dar și pentru restul societății”, a scris Dolachi.

În același mesaj, prefectul a menționat că generalul Tamaș urmează să plece într-o misiune de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană, în cadrul EUTM RCA, unde obiectivul este crearea unor forțe armate centrafricane modernizate și eficiente. În același timp, noul comandant, colonelul Orza, a fost felicitat pentru preluarea funcției și pentru „deschiderea instituțională către o colaborare de excepție”.

Garnizoana din Iași a fost văzută de-a lungul timpului ca o „trambulină” pentru avansarea generalilor în structurile militare.

