Schimbare și reconfigurare a Partidului Social-Democrat, sub semnul valorilor de stânga (P)

Congresul extraordinar de astăzi este dovada faptului că social-democrații sunt deschiși în fața schimbării, iau decizii bazate pe analize pertinente și ancorate în realitatea cotidiană, aducând în fața cetățenilor politicieni credibili, profesioniști care pot transpune, prin strategii și măsuri concrete, principiile și valori ca democrația, solidaritatea umană, dialogul social, respectul pentru mediu și dezvoltare economică sustenabilă, munca decentă pentru o existență decentă, repere specifice doctrinei noastre.

„Congresul de astăzi a validat o echipă nouă de conducere, ilustrând o altă viziune a unui partid social - democrat modern, european, atașat valorilor de stânga, un partid deschis dialogului, progresului societății, preocupat de evoluțiile economice și sociale într-o lume dinamică și complexă, dar și un partid care susține nevoia de echitate și incluziune. Profesionalismul echipei, coerența de acțiune, solidaritatea noastră sunt argumente pentru succesul programelor și strategiilor pe care le propunem cu responsabilitate, la începutul noilor campanii electorale”, a susținut candidatul la Primăria Municipiului Iași, deputatul PSD, Camelia Gavrilă.

În concordanță cu traseul unei dezvoltări europene, asumat de România ca stat, Partidul Social Democrat evoluează, fiind într-un amplu și benefic proces de reconstrucție și profesionalizare, prin aducerea în linia întâi a unor personalități politice, administrative sau a unor specialiști recunoscuți, care să fie un model de carieră și implicare în politica națională. Intrăm într-o etapă în care sunt importante programele, viziunea, moralitatea și onestitatea politicienilor, reprezentanți care să crediteze partidul în fața cetățenilor, revalidând faptul că stânga românească se bazează pe expertiză, viziune și implicare.

Cea mai mare formațiune politică din România, Partidul Social Democrat, are obligația morală de a aduce în fața electoratului oameni competenți, patrioți devotați țării, care și-au însușit, însă, viziunea europeană de dezvoltare în plan național și internațional, având capacitatea și maturitatea administrativă de a susține și implementa o asemenea perspectivă în comunitățile pe care le coordonează.

Începând cu social-democrații din consiliile locale, continuând cu oamenii de stânga din consiliile județene, din Parlamentul României sau din structurile europene, cu toții am demonstrat că înțelegem nevoile românilor, opiniile cetățenilor și că avem competența de a găsi rezolvări pentru acestea, fie că a fost nevoie de modernizarea satului românesc, de consolidarea sistemelor medical și educațional, de reconstrucția sistemului economic național sau de creșterea nivelului de trai al românilor. În acord cu doctrina social-democrată, noi am fost alături de români prin creșterile salariale, i-am sprijinit pe părinți în demersul de creștere și educare a copiilor prin majorarea alocațiilor și nu am uitat de dificultățile seniorilor, prin mărirea consecventă a valorii punctului de pensie. Toate aceste măsuri reprezintă drumul pe care social-democrații, împreună cu cetățenii, îl parcurg spre normalitate, un drum pe care putem merge împreună în continuare pentru a face din România „o țară ca afară”. Această sintagmă metaforică, des întâlnită în comentariile tinerei generații denotă, de fapt, nevoia de #schimbare, de #evoluție și de #modernizare a țării, un ideal pentru care Partidul Social Democrat are soluții și răspunsuri.