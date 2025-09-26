Schimbarea mașinii dintr-o parcare cu plată în una fără l-a adus pe un jurist în fața instanței. Venise la Iași cu Mercedesul personal să cumpere casă, după o ceartă cu soția

Dorin Munteanu venise la Iași pe 24 iulie 2023, pentru a-și căuta o locuință, pe fondul unor probleme familiale și de sănătate. În cursul serii, în intervalul 19-24, el a băut whiskey și șampanie la o terasă din cadrul complexului Palas Mall. Peste noapte, a dormit în autoturismul său Mercedes, parcat la subsolul complexului. A doua zi dimineața, a constatat că nu mai avea bani să plătească parcarea, așa că s-a hotărât să caute un loc gratuit în zona Halei Centrale. Cu toate că și-a dat seama de posibilitatea ca alcoolul să nu fi fost încă metabolizat, el s-a urcat la volan. În dreptul Moldova Center, el nu a păstrat însă distanța regulamentară în mers și s-a ciocnit cu o autoutilitară, oprită la semafor.

Polițiștii chemați la fața locului au constatat că Munteanu emana halenă alcoolică, așa că l-au testat cu aparatul Dräger. Acesta a indicat o concentrație a alcoolului în aerul expirat de 0,87 mg/litru. Probele biologice recoltate au stabilit o alcoolemie de 1,83‰.

Munteanu a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Magistrații Judecătoriei au luat în calcul în favoarea sa faptul că, până la 49 de ani, Munteanu nu mai avusese de-a face cu legea decât din perspectivă profesională, ca jurist. Studiile superioare, faptul că era căsătorit și avea un copil în întreținere au cântărit de asemenea în decizia magistraților. El a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Sentința nu este definitivă, ea fiind contestată de inculpat. Curtea de Apel va relua dezbaterea cazului pe 5 noiembrie.

Publicitate și alte recomandări video