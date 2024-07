Schimbări majore în TOP 15 cele mai puternice firme din județul Iași

Au apărut schimbări importante în topul firmelor din județul Iași, analizate pe baza afacerilor de anul trecut. Datele financiare pe anul 2023 relevă o dinamică interesantă, cu firme care urcă vertiginos în clasament și altele care coboară, situație care reflectă, cel mai probabil, provocările economice actuale. Pentru a realiza clasamentul celor mai puternice 15 firme din economia locală în funcție de cifra de afaceri obținută anul trecut, „Ziarul de Iași” a folosit datele din bilanţurile economice depuse de companii la Ministerul Finanțelor (MF), dar a făcut și o analiză suplimentară pe platforma listafirme.ro.

Trebuie menționat faptul că acest Top 15 ar putea suferi modificări, asta deoarece nu și-au depus toate firmele bilanțul pentru exercițiul financiar 2023. Un exemplu este ArcelorMittal Tubular Products Iași, la care nu sunt încă disponibile datele financiare pe anul trecut, dar compania ocupă un loc important în clasamentul pe anul 2022, mai precis locul 2, ceea ce ar putea modifica topul odată ce situația financiară va fi disponibilă.

În acest clasament provizoriu se remarcă o varietate de sectoare economice în care activează firmele incluse, domenii precum industria auto, IT, industria farmaceutică, transporturi, construcții, industria cărnii și comerț cu îngrășăminte chimice. Afacerile acestor 15 companii locale au însumat anul trecut aproximativ 6,6 mld. lei (1,32 mld. euro), potrivit calculelor făcute de „Ziarul de Iași”. Față de anul precedent, cifra de afaceri a firmelor din TOP 15 este puțin redusă, față de nivelul de 6,73 miliarde de lei.

Pe scurt, Phinia Delphi România, subsidiara locală a producătorului american de componente auto Phinia, își menține poziția de lider în topul firmelor din județul Iași, dominând clasamentul la fel ca în ultimii câțiva ani. Sunt însă și companii cu capital majoritar românesc care reușesc să intre sau să se mențină în acest top restrâns. Sectorul construcțiilor este reprezentat de firme precum Brikston Construction Solutions și Daroconstruct, în timp ce industria cărnii este reprezentată de Kosarom și Fermador.

Daroconstruct a avut o creștere remarcabilă în 2023, an încheiat cu o cifră de afaceri aproape triplă față de un an înainte, intrând astfel în Top 15 cele mai puternice firme după afacerile pe anul trecut. În 2022, compania nu se afla nici măcar în rândul primelor 20 de companii. Antibiotice și Conex Distribution au avut și ele creșteri remarcabile, astfel că și-au consolidat pozițiile în top, în timp ce Fertil Star și Media Rom Grup au înregistrat scăderi considerabile ale afacerilor, ceea ce a făcut să coboare multe poziții în clasamentul pe anul 2023, în condițiile în care în anul 2022 ocupau locurile 6, respectiv 7. Deși Amazon se confruntă cu pierderi financiare semnificative, rămâne cel mai mare angajator privat din Iași, cu 3.770 de angajați, și ocupă un loc important în Top 15 după cifra de afaceri pe anul trecut. Pentru a afla ce locuri ocupă aceste firme în clasamentul realizat de „Ziarul de Iași”, citiți rândurile de mai jos. La sfârșitul articolului este prezentat și un Top 15 al firmelor după cifra de afaceri pe anul 2022.

Cele mai puternice 15 firme din județul Iași în urma analizei cifrei de afaceri pe anul 2023

Pe locul 1 în Top 15 se situează Phinia Delphi România, desprinsă în vara anului trecut de producătorul american de componente auto BorgWarner, care a transformat divizia Fuel Systems şi Aftermarket într-o companie separată, numită Phinia. Cu o fabrică în comuna ieșeană Miroslava, societatea a înregistrat în anul 2023 o cifră de afaceri de aproximativ 1,72 mld. lei, echivalentul sumei de 347,5 mil. euro, în scădere ușoară (1,5%) față de anul 2022, când raporta afaceri de circa 1,74 mld. lei.

În fabrica amplasată în satul Brătuleni, în care lucrează 1.600 de oameni, se produc pompe și injectoare pentru ambele tipuri de combustibili fosili, respectiv diesel și benzină. Tot ce se produce în județul Iași merge la export, către cei mai mari producători de vehicule la nivel global de pe patru continente. Compania a raportat un profit net de circa 65 mil. lei anul trecut. Din toamnă, Phinia Iași va începe producția de noi injectoare. Pregătirile pentru producția de pompe și injectoare GDi (benzină) pentru vehiculele de pasageri sunt aproape finalizate, primul injector urmând să iasă pe porțile fabricii în luna septembrie, iar producția de serie să înceapă la sfârșitul acestui an.

Pe locul 2 se află Amazon Development Center, cu afaceri de aproximativ 702,5 mil. lei în 2023, în creștere cu aproape 14% comparativ cu un an înainte, când afacerile se cifrau la 616,8 mil. lei. Dacă într-un timp Phinia era cel mai mare angajator privat din economia locală, acum această poziție este ocupată de compania lui Jeff Bezos, Amazon raportând la MF un număr mediu de 3.770 de persoane angajate în firmă. Totuși, Amazon Development Center se confruntă cu pierderi financiare semnificative în ultima perioadă. Pe anul trecut, gigantul IT a declarat pierderi de 52,5 mil. lei, în timp ce anul 2022 a fost încheiat cu pierderi de 8,2 mil. lei.

La ce lucrează angajații Amazon din Iași

Centrul de Dezvoltare Amazon din Iași, deschis în 2005, este prima unitate de cercetare și dezvoltare a companiei în Europa de Est. Angajații de aici sunt implicați în dezvoltarea de tehnologii avansate în Cloud Computing, securitatea informațiilor, învățarea automată și analiza datelor. În plus, centrul include echipe care se ocupă de Serviciile de afaceri cu amănuntul, Operațiunile de conformitate, Serviciile de imagistică digitală și Serviciile Amazon Creative.

Locul 3 este ocupat de Conex Distribution, cu activitate în industria auto. Este firma soților Prisecaru (Ioan și Tereza), care a raportat afaceri de 611,7 mil. lei pe anul trecut, un avans de circa 16% față de exercițiul financiar 2022, încheiat cu 528,6 mil. lei. Firma ieșeană a înregistrat un profit net de 26,8 mil. lei anul precedent, cu 700 de angajați pe statul de plată.

Conex Distribution este o companie fondată în 2003, specializată în dezvoltarea și distribuirea de piese de schimb, consumabile și accesorii pentru autoturisme, în special pentru cele de producție autohtonă din România. Compania a devenit rapid un furnizor important de componente auto atât pentru mașini naționale, cât și internaționale, se precizează pe site-ul propriu al companiei. De la înființare, firma și-a crescut constant portofoliul de produse, ajungând să comercializeze peste 300 de branduri de renume către 9.000 de magazine și service-uri, prin intermediul a peste 30 de centre logistice regionale.

Cine urmează în clasament

Industria farmaceutică este reprezentată de Antibiotice, pe locul 4, cu o cifră de afaceri de 600,8 mil. lei în 2023, mai mult cu 24% comparativ cu anul 2022, când raporta la MF afaceri de 483,7 mil. lei. Producătorul ieșean de medicamente a înregistrat un profit net de circa 81 mil. lei anul trecut, cu 1.352 de angajați. Luna trecută, conducerea Antibiotice anunța că este la un pas de a obține un sprijin financiar de 100 milioane euro de la Comisia Europeană. Acești bani vor fi utilizați pentru a extinde capacitățile de producție și pentru a dezvolta noi fluxuri de fabricație. Investiția include și consolidarea unui centru de cercetare, ceea ce va permite Antibiotice Iași să devină un jucător important pe piața europeană a medicamentelor critice.

Pe locul 5 se află Apavital, cu afaceri de 381,4 mil. lei în 2023, de la 274 mil. lei în 2022, în creștere cu 39%. Operatorul regional al serviciilor de apă și de canalizare din județul Iași a obținut un profit net de 33 mil. lei în 2023, având pe statul de plată un număr mediu de 1.470 de salariați.

Locul 6 revine companiei Lincor Trans, cu activitate în transporturi rutiere, care a raportat afaceri de 320,5 mil. lei anul trecut, mai mari cu 10% comparativ cu un an înainte, încheiat cu 290,8 milioane lei. Firma a avut un profit net de 33,8 mil. lei în 2023, raportând la MF un număr mediu de 31 de angajați. Societatea are trei asociați, anume Tudor și Sergiu Spița alături de Galina Stici.

Salt uriaș în afaceri pentru o firmă de construcții din județul Iași

Locul 7 este ocupat de firma ieșeană de construcții Daroconstruct, cu o cifră de afaceri pe anul trecut de 315,5 mil. lei, un salt uriaș față de anul 2022, când a raportat afaceri de 131,6 mil. lei. Daroconstruct este controlată de omul de afaceri Giani Canschi, fiind o companie specializată în construcții edilitare, construcții pentru alimentări cu apă, construcții civile și industriale, precum și construcții de drumuri și poduri. A declarat la MF un profit net de 32,4 mil. lei și un număr mediu de 316 angajați pe anul trecut.

Pe locul 8 în Top 15 cele mai puternice firme ieșene în funcție de cifra de afaceri în 2023 se poziționează Brikston Construction Solutions SA, producător de cărămidă şi ţiglă ceramică deţinut de grupul austriac Leier, cu o cifră de afaceri de 261,2 mil. lei în 2023, în scădere cu aproximativ 14% față de anul 2022, încheiat cu 302,5 mil. lei. Compania a obținut un profit net de 38,6 mil. lei anul trecut, având un număr mediu de 383 de angajați la finele anului 2023.

Pe locul 9 în clasament se află compania familiei Apostol, Industrializarea cărnii Kosarom SA, care a încheiat anul trecut cu afaceri de 254,9 mil. lei. Această valoare înseamnă un avans de 16% comparativ cu anul 2022, când producătorul de carne ieșean a avut o cifră de afaceri de 219,7 mil. lei. Profitul net a fost de 15,3 mil. lei anul trecut, cu un număr mediu de 545 angajați.

Și firmele cu activitate în comerț fac bani frumoși

Pe locul 10 se situează Consys International, firmă cu afaceri în comerț. A raportat o cifră de afaceri de 251,4 mil. lei anul trecut, o creștere de 41% față de anul 2022, încheiat cu 178 mil. lei, în timp ce profitul net a fost de 27,7 mil. lei în 2023. A declarat la MF în același an un număr mediu de 23 angajați. Ca unic asociat al acestei societăți apare firma Fuandre SA (Luxemburg).

Pe locul 11 se află una dintre firmele lui Iulian Dascălu, respectiv Attrius Developments, cu o cifră de afaceri de 243,5 mil. lei în 2023. Față de anul 2022, creșterea este de 20%, în condițiile în care acel an a fost încheiat cu afaceri de 202,5 mil. lei. Firma a raportat un profit net de 44,3 mil. lei în 2023 și un număr mediu de 420 angajați.

În clasament urmează Ava Star, producător de carne din Pașcani, aflat pe locul 12, cu o cifră de afaceri de 241,3 mil. lei anul trecut. Valoarea este mai mare cu 26% comparativ cu un an înainte, când afacerile s-au cifrat la 190,9 mil. lei. Firma, cu un număr mediu de 245 angajați, este controlată de omul de afaceri Vasile Pleșca. A avut un profit net de circa 5 mil. lei în 2023.

Locul 13 este ocupat de Fermador, companie controlată de Cătălin Mihalache, cu 238,5 mil. lei afaceri în 2023. Față de anul 2022, creșterea a fost de 6%, în acel an producătorul de carne de pui raportând la MF o cifră de afaceri de 224,7 mil. lei. Compania a anunțat un profit net de 39,2 mil. lei pe anul trecut și un număr mediu de 561 angajați. Fermador are un abator de păsări în Podu Iloaiei. Aici se sacrifică între 38.000 – 40.000 de pui pe zi, adică în jur de 10 milioane de capete pe an. Fermador are 18 magazine în zece orașe din Moldova.

Pe locul 14 este firma Fertil Star, cu activitate în agricultură, pe piaţa comerţului cu îngrăşăminte chimice, cu o cifră de afaceri de 237,6 mil. lei anul trecut, în scădere cu circa 31% față de un an înainte, încheiat cu 343 mil. lei. Compania a obținut un profit net de 5,2 mil. lei în 2023, având pe statul de plată un număr mediu de 10 angajați la finele anului. Societatea are patru asociați, acționar majoritar fiind Iulian Ursu, cu 40% din acțiuni. De la înființare în anul 2020 și până acum afacerea a crescut spectaculos. Industria europeană a îngrășămintelor a avut probleme din cauza prețurilor mari la gazele naturale. Companii importante, inclusiv Azomureș din România, au redus producția. Asta a dus la creșterea prețurilor la îngrășăminte și la probleme pentru distribuitori, iar unii chiar au închis afacerile. În ciuda dificultăților, unele companii au reușit să rămână pe piață și chiar să crească.

Ultimul loc în clasamentul nostru este ocupat de Media Rom Grup, firmă aflată pe locul 15, cu activitate în comerț cu combustibili. Cifra de afaceri a fost de 235,3 mil. lei anul trecut, în scădere cu 27% comparativ cu un an înainte, încheiat cu 324,7 mil. lei. Compania a înregistrat un profit net de 1,2 mil. lei în 2023, cu un număr mediu de 20 angajați. Afacerea este controlată de Ioan Melinte.

Cum arăta Top 15 cele mai puternice firme după cifra de afaceri în anul 2022

În anul 2022, afacerile celor mai puternice 15 firme din județul Iași au însumat circa 6,73 mld. lei, echivalentul sumei de 1,36 mld. euro. Phinia Delphi România a dominat topul, urmată de ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA și Amazon Development Center. Topul include firme din diverse sectoare economice, de la producție industrială și tehnologie până la distribuție și industrie farmaceutică.

Locul 1 – Phinia Delphi România (1.746.662.181 lei);

– Phinia Delphi România (1.746.662.181 lei); Locul 2 ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA (660.034.579 lei);

ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA (660.034.579 lei); Locul 3 Amazon Development Center (616.776.705 lei);

Amazon Development Center (616.776.705 lei); Locul 4 Conex Distribution SA (528.590.177 lei);

Conex Distribution SA (528.590.177 lei); Locul 5 Antibiotice SA (483.724.186 lei);

Antibiotice SA (483.724.186 lei); Locul 6 Fertil Star (343.079.396 lei);

Fertil Star (343.079.396 lei); Locul 7 Media Rom Grup (324.732.208 lei);

Media Rom Grup (324.732.208 lei); Locul 8 Brikston Construction Solutions SA (302.464.885 lei);

Brikston Construction Solutions SA (302.464.885 lei); Locul 9 Lincor Trans (290.852.645 lei);

Lincor Trans (290.852.645 lei); Locul 10 Apavital SA (274.015.885 lei);

Apavital SA (274.015.885 lei); Locul 11 Build Corp (254.777.999 lei);

Build Corp (254.777.999 lei); Locul 12 Proinvest Group (250.248.021 lei);

Proinvest Group (250.248.021 lei); Locul 13 Fermador (224.735.813 lei);

Fermador (224.735.813 lei); Locul 14 Industrializarea cărnii Kosarom SA (219.763.925 lei);

Industrializarea cărnii Kosarom SA (219.763.925 lei); Locul 15 Fiterman Pharma SA (213.155.277 lei).

