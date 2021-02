Schimbările care au întors meciul

Sepsi: Fejer – Deligiannidis, Bouhenna, Ninaj, Ştefănescu – Achahbar (’71 - Nouvier), E. Gonzales, L. Fülöp – Golofca (’75 - Dumiter), Safranko, Petrila (’46- Tamaș). Antrenor: Leo Grozavu.

Poli: Brînză – Onea, Mihalache, R. Popa, Buşu – Gaitan, Passaglia - Vega, Flores (’64 - Baxevanos), Popadiuc (’73 - Calcan) – Moisa (‘1 - Vanzo; ’64 - Zajmovic). Antrenor: Mugur Cornăţeanu.

Cartonaşe galbene: Safranko (’62), Gonzales (’76), Ştefănescu (’89), Fejer (‘90^1) - Onea (’16), Passaglia (’25), Buşu (’87), Vega (’89).

Arbitri: George Găman; Adrian Popescu, Ferencz Tunyogi.

0-1, min. 2: Vega, cu un şut foarte frumos, cu stângul, de la 25 de metri;1-1, min. 17: L. Fülöp, dintr-un penalty acordat în urma unui henţ în careu comis de Onea;2-1, min. 18: Golofca se distrează cu Mihalache şi Buşu pe dreapta, centrează în careul mic, Safranko reia lejer, cu capul;3-1, min. 42: Mihalache ezită să-l atace pe Golofca, acesta şutează, mingea loveşte transversala şi intră în plasă; 3-2, min. 77: Onea centrează de pe dreapta, pe partea opusă, Calcan reia spectaculos la colţul lung; 3-3, min. 90^4: după o pasă de pe dreapta, Baxevanos reia din lateral stânga în diagonală, Gaitan împinge mingea în plasă din careul mic.

Partida dintre două echipe lovite din plin a început perfect pentru oaspeţi. Vega a deschis scorul repede, cu o super-execuţie, în minutul 2, iar peste patru minute Onea, lăsat singur de o pasă a aceluiaşi Vega, a şutat aiurea din poziţie foarte bună, ratând astfel un uluitor 0-2. Onea a mai comis apoi o eroare, pe fază defensivă, în minutul 17, când a produs un penalty, transformat de L. Fülöp, iar Sepsi, care nu contase până atunci, a reintrat în joc. Gazdele au prins brusc aripi şi au dus scorul după numai un minut la 2-1, prin Safranko. Apoi, covăsnenii au reuşit să joace cu eficienţă maximă: nu au mai permis Iaşului să şuteze şi au concretizat, prin Golofca, în minutul 42, şi al treilea şut expediat în actul întâi.

Poli a avut însă puterea de a se ridica din genunchi la pauză. După ce Brînză a parat “capul” lui Safranko (’46), Iaşi a luat meciul pe cont propriu în repriza secundă, chiar dacă oa„speţii au avut şi ajutorul arbitrilor. De pildă, sub privirile asistentului Ferencz Tunyogi, Fejer l-a faultat clar în careu pe Vanzo, în minutul 60, însă Găman nu a acordat nimic, Poli nu a căzut, schimbările efectuate, atât de componenţă, cât şi de sistem (s-a trecut de la “4-2-3-1” la “4-3-3”), din fotoliu, de acasă, de antrenorul Andrei Cristea, aflat în izolare, schimbând soarta meciului. După ce Zajmovic (’72) a ratat din poziţie bună, Calcan a găsit drumul spre gol (’77) şi a dat startul accentuării dominării “albaştrilor”, gazdele căzând, treptat, şi fizic. Eforturile şi atitudinea foarte bună a moldovenilor a fost răsplătită în prelungiri, când Gaitan a egalat.

Poli a pus astfel capăt unei serii de cinci eşecuri consecutive şi încearcă să-i contrazică pe cei care se grăbiseră să o îngroape.

Cristea: ”Echipa va arăta respect față de oraș”

^ Gazdele nu au putut conta pe Dimitrov, Purece, Vaşvari, Niczuly, J. Fernandes, Tincu, L. Kovacs, Bajrovic, Gal, Aganovic - bolnavi, Mitrea şi Fofana (suspendaţi), I. Fülöp şi Fl. Ştefan (accidentaţi). De la Poli au lipsit Brănescu, Platini şi Frăsinescu (accidentaţi), A. Cristea, Djuranovic, Axinte, Fr. Cristea (carantinaţi), A. Stan, Acosta şi De Iriondo, abia ieşiţi din izolarea de două săptămâni cauzată tot de noul coronavirus. ^ Recent ieşit din izolare, Calcan, de la oaspeţi, a intrat pe final. ^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Bösz, Cabral, Al. Zaharia, Cană şi Mensah. ^ Mugur Cornăţeanu, care a condus Poli de pe margine în condiţiile absenţei lui Cristea de la Sfântu Gheorghe, a lucrat în trecut cu Leo Grozavu. Ultimul a fost o perioadă manager la Poli. ^ Flores şi Mensah au jucat şi pe la Sepsi. ^ Gazdele au avut doar şase rezerve. ^ Andrei Cristea, care a avut în ultima perioadă foarte multe sesiuni de comunicare online cu vestiarul şi care va ieşi duminică din izolare, a spus la final că “sunt foarte mulţumit de atitudine şi de execuţiile individuale. Au fost probleme de moral, probleme fizice, s-a lucrat. Vă promit că echipa va arăta mai mult respect faţă de oraş. Am cântărit foarte mult decizia de a antrena, mulţumesc conducerii şi preşedintelui Paraschiv pentru încredere. Dacă eram pe locul X-XI nu acceptam postul, continuam să joc. Am înţeles însă momentul prin care trece echipa, nu am fost laş. Fără sprijinul oficialităţilor, Iaşul era acum în situaţia fotbalistică a Bacăului. Acum, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Urmează meciuri grele, avem mult de muncă”. ^ Iaşul a pierdut alte treu piese importante pentru duelul următor de campionat, cu Astra, de săptămâna viitoare. Onea,Passaglia și Bușu sunt suspendaţi după avertismentele primite aseară. Până la disputa cu giurgiuvenii, care va avea loc duminică, Politehnica se va confrunta marţi, în Cupă, la Ploieşti, cu Petrolul.

Declaraţiile tehnicienilor

Leo Grozavu: “Sunt dezamăgit. Am condus cu 3-1 la pauză, iar în repriza a doua nu am mai jucat la fel, nu am mai fost agresivi, nu am stat sus. Mai erau câteva secunde, aveau aut, trebuia să nu luăm gol. Am pierdut patru puncte în ultimele două meciuri acasă cu echipe care se bat la retrogradare, după ce am luat două goluri în reprizele secunde. Scuze se pot găsi, însă trebuie să mergem înainte”.

Mugur Cornăţeanu: “Sunt foarte mulţumit de atitudine. Să revii de la 3-1 şi să te baţi până la ultima fază, asta înseamnă caracter. De aici trebuie să plecăm. Am pornit bine, însă am luat două goluri într-un minut şi jumătate. Apoi, a pierdut Buşu o minge şi am mai luat un gol. Am alergat 45 de minute după egalare, am reuşit. Am arătat spirit de echipă, să nu se mai zică că Iaşul nu merită să joace în Liga I”.