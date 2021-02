Science Report: Oameni de știință din Israel spun că au găsit „călcâiul lui Ahile” al celulelor canceroase

Cercetătorii dintr-o echipă condusă de oameni de știință de la Tel Aviv University spun că au nimerit „călcâiul lui Ahile” al celulelor canceroase, ceea ce ar putea duce la dezvoltarea unor noi linii de medicamente și tratamente împotriva cancerului, informează The Jerusalem Post.

Dr. Uri Ben-David de la Sackler Faculty of Medicine de la Universitatea din Tel Aviv, care a condus cercetarea, a spus pentru The Media Line că savanții știau de peste un secol că celulele maligne au un număr anormal de cromozomi. Oamenii au 46 de cromozomi (două seturi de câte 23), dar acest număr se schimbă în cancer deoarece, în timpul diviziunii celulare, are loc o separare a cromozomilor care poate conduce la un fenomen numit aneuploidie.

Aneuploidia, prezența unui număr anormal de cromozomi într-o celulă, nu numai că este cauza unor defecte genetice comune, dar este și specifică celulelor canceroase. Nu apare în toate cancerele, ci într-un anumit grad în aproximativ 90% din tumorile solide și în 75% din cancerele sângelui.

Ben-David apreciază că descoperirea deschide o cale largă pentru cercetările medicale. „De decenii, ne străduim să înțelegem de ce [aneuploidia] apare în cancer și cum contribuie la evoluția tumorii”. Și mai important, spune el, oamenii de știință au încercat să afle „dacă pot profita de această diferență cu totul unică dintre celulele canceroase și cele normale pentru a putea elimina selectiv celulele canceroase”.

Studiul, care a fost publicat în revista științifică Nature, a fost efectuat în laboratorul lui Ben-David de la universitatea din Tel Aviv în colaborare cu șase laboratoare din alte patru țări – SUA, Germania, Țările de Jos și Italia.

În cadrul studiului, cercetătorii au prelevat în jur de 1.000 de celule canceroase de la pacienți și le-au studiat în laborator prin metode bioinformatice avansate pentru a le determina gradul de aneuploidie – de la cel mai ridicat la cel mai scăzut. După ce a fost confirmat gradul de instabilitate cromozomială al celulelor canceroase, oamenii de știință le-au comparat sensibilitatea la mii de medicamente.

Ei au aflat că celulele canceroase aneuploide sunt foarte sensibile la perturbarea controlului mitotic – mecanismul celular care asigură separarea corectă a cromozomilor în timpul divizării celulare.

„Aceasta ne-a permis să identificăm vulnerabilități unice ale celulelor aneuploide pe care am continuat să le caracterizăm în profunzime la nivel molecular și celular”, spune Ben-David. „Am aflat că dacă sunt inhibate proteinele acestor procese, celulele aneuploide sunt mai sensibile la această interfață decât cele normale, ceea ce le face obiective principale pentru descoperirea și dezvoltarea de medicamente”.

Cercetarea are implicații importante pentru viitorul tratamentelor cancerului și medicina personalizată. În prezent, mai multe medicamente care inhibă sau întârzie separarea cromozomilor sunt în teste clinice, dar cercetătorii n-au fost capabili să identifice care pacienți vor răspunde la ele și care nu. Studiul lui Ben-David promite că aneuploidia i-ar putea ajuta pe cercetători să determine răspunsul individual la aceste medicamente.

