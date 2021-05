Science Week 2021 la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași

Lansat în 2008, la inițiativa elevilor de clasa a X-a la acea vreme, Anca Haraga și Despina Ilucă, coordonate de profesor Rodica Perjoiu, proiectul a devenit un eveniment științific ce a dobândit deja un renume prin calitatea organizării, implicarea elevilor, deschiderea științifică și educativă, seriozitatea și prestigiul partenerilor care au colaborat. Proiectul se adresează elevilor, este o activitate coordonată chiar de ei, cu o minimă îndrumare din partea profesorilor de științe (matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, informatică).

Activitățile propuse constau în conferințe susținute de personalități din lumea academică (”Călătorii extraordinare: Negruzziști în America de Sud. De pe vârful Aconcagua în Patagonia”, "Pandemia Covid-19, o provocare pe care trebuie să o depășim împreună", ”Cine se teme de inversarea polilor magnetici ai Pământului”, ” Bătălia frecvențelor - Semnal vs. Zgomot”, "Soarele artificial - sursa de energie a viitorului", "Termodinamica în viața de zi cu zi” etc.), workshopuri/webinarii (”Arta zâmbetului”, ” It’s a beautiful day to save lives”, Technovation Girls - prezentarea aplicației PetNet: ”Protect me and I will love you forever!”, ”Mendeleev pe înțelesul tuturor”, ”Math.en.Jeans International Congress 2021” -”Matematică în blugi la Berlin”, ”Inteligență artificială...și nu numai”, Probleme date la concursurile de Securitate Cibernetică, SOROBAN – tehnică de calcul mintal etc.), expoziții și sesiuni de experimente demonstrative (”Magia chimiei”, Fizica - știința dincolo de magie” sau Hands on Biology, Clubul de Robotică - Arduino).

Se adaugă și concursuri atractive pentru elevi (Treasure Hunt, Securitate cibernetică, Quiz biologie), expoziții permanente și sesiuni postere pe teme științifice (Microcosmosul - Power Point Show, "Misterele orașelor Lumii", ”Negruzzi Puzzle Hunt”). Acestea sunt completate cu vizite la Planetariul Universității ”Al. I. Cuza” și la Muzeul Universității.

Festivitatea de deschidere va avea loc joi, 13 mai 2021, ora 10.00, context în care lansăm provocarea la o dezbatere despre fascinația și filosofia științei, în spațiul educațional, ”Știință, cunoaștere, explorare a universului. Dialoguri despre sensurile și provocările educației în secolul XXI”, coordonată de prof. dr. Camelia Gavrilă, directorul colegiului. De asemenea, vom lansa un nou număr al revistei de știință, GNOSIS.

Acest ”corolar” de activități urmărește formarea competențelor STEM (matematică știință și tehnologii), dezvoltarea aptitudinilor practice ale elevilor, a gândirii critice și a creativității în rezolvarea de probleme. Proiectul promovează știința, contribuie la stimularea interesului elevilor pentru cercetarea științifică, pentru explorarea lumii și conturează capacități, aptitudini de a dezvolta în viitor soluții inovatoare prin abordarea interdisciplinară a problemelor.

Proiectul Science Week facilitează legături firești între învățământul preuniversitar și cel universitar, între educație și mediul de afaceri. Noutatea acestei ediții, în contextul pandemiei, constă în organizarea unor activități în sistem videoconferință, dar ne bucurăm și de prezența elevilor la școală, de comunicarea directă, de experiențele interesante create în dialoguri nemediate.

Coordonatorii ediției din acest an sunt elevii Medeea Zaharia, Teodor Bulacovschi și Andrei Fedorenciuc, sub îndrumarea profesorilor Lucia Miron și Mihaela Țura, în colaborare cu profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, dintre care menționăm Adrian Zanoschi, Ioana Anton, Irina Căpraru, Daniela Iftode, Vasile Sorohan, Jeanina Cozma, Anca Apetrei, Florin Iancu, Simona Iancu și Adina Imbria.

Săptămâna științelor este un proiect negruzzist cu impact semnificativ asupra comunității locale și regionale, fiind singurul eveniment de o asemenea anvergură (număr de persoane implicate, număr de activități, complexitate, factori diverși implicați) din Moldova. De asemenea, Science Week demonstrează legătura strânsă dintre elevii și profesorii școlii, caracterizați prin pasiunea comună pentru cunoaștere și știință, armonie firească între evoluția individuală a fiecărui elev și reverberațiile instituționale ale spiritului negruzzist.