Şcoală de vară internaţională organizată la UAIC

Aceştia vor studia şi vor putea obţine 6 credite ECTS la cursurile unuia dintre următoarele module interdisciplinare: Life Sciences in the Race Against Emerging Threats to Human Health; Hard Sciences Unveiled – an Interdisciplinary Tour; Finance and Risk Management; Strategic Human Resource Management; Eastern Europe: Cultural Frames, Identities and Social-Political Perspectives; Tourism at the Eastern Border of the EU. Interdisciplinary Training for Tour Guides. În total sunt peste 90 de elevi participanţi, deschiderea având deja loc luni, 5 iulie. La Iaşi, pe elevi îi aşteaptă o paletă diferită de cursuri. Spre exemplu, în cadrul modulului "Hard Sciences Unveiled – an Interdisciplinary Tour" participanţii vor studia, printre altele, despre inteligenţa artificială şi tehnici spectroscopice utilizate în monitorizarea atmosferei. Modulul "Finance and Risk Management" va oferi participanţilor o introducere în măsurarea şi gestionarea riscurilor financiare, în acord cu cerinţele certificărilor de prestigiu la nivel mondial în domeniu.