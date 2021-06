Școala pentru toți copiii - II -Lansarea Monitorizării Segregării Școlare

În acest context, Cerasela Bănică, președintele Centrului de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) a declarat, joi, în deschiderea conferinței, că proiectul monitorizării segregării școlare se va desfășura în 880 de localități din 11 județe și are la bază rezultatele obținute în perioada 2015-2016 când s-au pus bazele unui sistem de monitorizare a segregării școlare.

”În 2015, ne-am dat seama că nu existau indicatori pentru monitorizarea segregării școlare, și am elaborat pentru prima oară în România, mai târziu am aflat pentru prima oară în Europa, o metodologie de monitorizare a segregării școlare. În 2016, această metodologie a fost preluată de Ministerul Educației care a fost aprobată în 2019. Monitorizarea segregării din 2016 în 112 de localități a arătat ca una din două localități are o școală cu o formă de segregare școlară. Pe baza rezultatelor din 2016 am realizat o hartă a segregării școlare în regiunea Nord-Est. Deoarece din 2016 până astăzi nu a mai fost monitorizată segregarea școlară, reluăm monitorizarea segregării cu o abordare nouă, o monitorizare duală: a dimensiunii segregării școlare dar și a metodologiei de monitorizarea a segregării adoptate de Ministerul Educației. Dacă nu acționăm în timp real, vom sacrifica viitorul a încă unei generații de copii”, a subliniat Cerasela Bănică, președintele CADO.

La rândul său, fostul ministru al Educației, senatorul PNL Monica Anisie a afirmat că în 2016 s-a lucrat la Minister în problematica segregării școlare cu sprijinul experților UNICEF.

”În 2016, am adoptat Ordinul 6158 privind planul de desegregare școlară în învățământul preuniversitar din România precum și Ordinul privind interzicerea segregării școlare. În decembrie 2019, MEN a solicitat sprijinul UNICEF pentru crearea cadrului desegregării școlare, dar pandemia de COVID-19 a blocat lansarea monitorizării seggregării școlare . În anul școlar 2021-2022, vom fi mai aplicați în ceea ce privește aplicarea metodologiilor de desegregare. Voi fi întotdeauna alături de copii și profesori. Munca de teren este cea mai importantă și totodată sunt deschisă la propunerile dumneavoastră”, a adăugat senatorul PNL, Monica Anisie.

Pe de altă parte, secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Radu Szekely a subliniat faptul că pandemia de COVID -19 a întârziat aplicarea metodologiei de monitorizare a segregării în școli deși UNICEF a transferat către Minister platforma și indicatorii necesari monitorizării.

”Vreau să lucrăm împreună! Și CADO poate face acest lucru împreună cu noi alături de experții UNICEF! Parteneriatul cu UNICEF funcționează foarte bine și ne propunem totodată să lucrăm și cu CADO!”, a precizat Radu Szekely.

La rândul său, Daniel Rădulescu, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a subliniat necesitatea cooperării cu societatea civilă pe problematica segregării școlare și a cerut statului român să investească în educația copiilor romi.

”Trebuie să investim în educația copiilor romi, iar ceea ce a făcut CADO în problematica segregării școlare este o acțiune lăudabilă care trebuie să continue. De asemenea, cred că trebuie să găsim împreună metodologii care să răspundă tuturor romilor astfel încât să ne păstrăm tradițiile”, a subliniat Daniel Rădulescu, președintele Agenției Naționale pentru Romi.

”Școala pentru toți copiii!”-II este un proiect derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului - CADO în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară - ACDC, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea practicilor instituționale în aplicarea legislației de prevenire și combatere a segregării și discriminării rasiale datorită acțiunilor de watchdog, monitorizare și advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica și raporta discriminarea elevilor romi în educație sub forma segregării.

Project implemented by the Advocacy and Human Rights Center - CADO in partnership with Association of Community Development Consultants - ACDC, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve institutional practices in the application of the legislation that prevents and combats racial segregation and discrimination through watchdog actions, monitoring and advocacy of the local NGOs empowered to identify and report discrimination against Roma students in education in the form of segregation.

