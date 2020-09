Şcolile cu steag roşu din judeţ. Un scenariu ce s-ar putea generaliza repede peste tot. Suntem pregătiţi?

Comunele Mirceşti, Valea Lupului şi Tomeşti se află în capul listei în ceea ce priveşte numărul de cazuri de îmbolnăviri cu Covid-19 la mia de locuitori, după Bivolari. Astfel, chiar dacă în aceste localităţi şcoala începe în scenariul galben (între 1 şi 3 cazuri la mia de locuitori), doar câteva cazuri în plus le-ar putea arunca în scenariul roşu, adică orele de curs din şcolile din aceste localităţi se vor desfăşura doar online. Directorii din aceste unităţi menţionează că sunt pregătiţi pentru oricare dintre cele trei scenarii în acest moment, chiar dacă, pentru o bună desfăşurare, încă aşteaptă o parte dintre tablete. Situaţia de aici reflectă, în mai mică sau mai mare măsură, şi pe aceea din majoritatea comunelor judeţului. Suntem sau nu pregătiţi să începem şcoala în pandemie?

Mirceşti: ar mai trebui 80 de tablete

„Ziarul de Iaşi” a contactat directorii unităţilor de învăţământ din trei comune aflate în acest moment „pe buza prăpastiei”, adică unde numărul de cazuri de îmbolnăviri ar putea depăşi uşor 3 la 1.000 de locuitori. În acest moment, la Mirceşti au fost înregistrate 2,57 de cazuri la mia de locuitori, aflându-se în fruntea listei din scenariul galben, iar doar câteva cazuri ar putea închide complet şcoala pentru elevi. Directorul unităţii şcolare din Mirceşti, prof. Ştefania Hobincă, precizează că în acest moment au necesarul de dispozitive electronice pentru a începe şcoala în scenariul galben. Chiar în cursul zilei de ieri, 11 septembrie, au fost distribuite ultimele tablete necesare elevilor de gimnaziu. „În acest moment, pentru a începe şcoala în scenariul galben, avem întreg necesarul de dispozitive electronice. Suntem pregătiţi pentru toate cele trei scenarii. Însă, în eventualitatea în care am intra în scenariul roşu, încă ne mai lipsesc tablete”, a precizat directorul, care a adăugat că ar mai fi necesare aproximativ 80 de dispozitive pentru a putea fi desfăşurate ore online şi cu elevii din clasele primare.

În ceea ce priveşte spaţiile şcolare, directorul precizează că nu sunt probleme. De asemenea, Ştefania Hobincă a subliniat că şcoala are tot necesarul de dezinfectanţi, dar şi măşti de protecţie pentru elevi şi profesori. Cadrul didactic a adăugat că urmează să primească şi o donaţie cu măşti reutilizabile, care vor ajunge în perioada următoare la elevi şi profesori.

Profesorii din Tomeşti speră să treacă în „verde”

În comuna Tomeşti, următoarea pe listă în ceea ce priveşte numărul de îmbolnăviri, cu 2,03 cazuri la mia de locuitori, încă se aşteaptă 150 de tablete pentru a acoperi întreg necesarul de dispozitive chiar şi dacă şcoala ar trece în scenariul roşu. Potrivit directorului, prof. Mihaela Miron, acestea urmează să ajungă în perioada imediat următoare. „Noi suntem pregătiţi pentru toate cele trei scenarii. Am primit sprijin de la autorităţile locale, iar o parte dintre profesori au donat calculatoare sau alte dispozitive de care nu mai aveau nevoie. Săpămâna aceasta urmează să pregătim şi toate separatoarele pentru bănci, pentru a creşte siguranţa elevilor”, a punctat Mihaela Miron. De asemenea, directorul şcolii a precizat că şcoala este perfect pregătită şi pentru scenariul verde, care ar presupune un număr mai mare de clase de curs. De asemenea, în acest moment, pe fiecare bancă au fost lipite numele elevilor, iar pentru clasele primare au fost lipite şi fotografiile elevilor pe băncile acestora. Procentual, chiar dacă încă lipsesc 150 de tablete, elevii de la Tomeşti au în număr mare dispozitivele necesare, peste 750 dintre cei 917 având calculatoare, laptopuri sau tablete. „Noi sperăm să putem trece cât mai repede în scenariul verde. Am identificat spaţii suplimentare şi avem tot personalul necesar pentru a ne desfăşura orele chiar şi cu regulile privind distanţarea fizică”, a adăugat Mihaela Miron.

Ore online fără probleme în Valea Lupului încă din martie

La unităţile de învăţământ din Valea Lupului, începutul de an nu aduce foarte multe modificări, directorul şcolii, prof. Petronela Petrea, subliniind faptul că orele s-au desfăşurat fără probleme în mediul online încă din luna martie a acestui an, de la începutul pandemiei. Cu toate acestea, pentru cazul în care localitatea ar intra în scenariul roşu, şcoala aşteaptă încă 150 de dispozitive care, potrivit directorului, vor ajunge în perioada imediat următoare. „Noi suntem pregătiţi încă din luna martie pentru şcoala online. Avem o platformă proprie care există deja de câţiva ani. Am solicitat însă la Consiliul Local încă 150 de tablete, pentru ca toţi elevii noştri să aibă dispozitive. Totodată, suntem pregătiţi şi cu o platformă online creată de unul dintre colegii noştri, am accesat o serie de programe şi am primit şi sprijin prin intermediul unor donaţii”, a subliniat Petronela Petrea. În ceea ce priveşte spaţiile de lucru, directorul a menţionat că, pentru a acoperi necesarul de săli, o parte dintre laboratoare, care erau folosite doar la anumite ore, vor primi permanent elevii unor grupe sau clase, iar comunitatea a pus la dispoziţie, de asemenea, câteva săli în care se pot desfăşura ore de curs. În Valea Lupului, în acest moment, sunt înregistrate 1,98 cazuri la mia de locuitori.