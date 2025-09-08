Școlile își deschid astăzi porțile pentru un nou an pe fondul boicotului anunțat de sindicate

Deschiderea noului an școlar are loc astăzi la Iași, unde zeci de mii de elevi și preșcolari pășesc din nou în bănci, cu emoția primei zile.

Curțile școlilor se umplu de copii, părinți și profesori, iar festivitățile se desfășoară în mai multe unități de învățământ din municipiu și județ. Inspectoratul Școlar Județean participă la inaugurările din patru școli care își deschid spații noi: Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu” (08:30), Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași (09:30), Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei (11:30) și Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu” Belcești (13:00). Totuși din informațiile vehiculate de sindicaliștii din Educație, la o parte dintre școli nu se va face nicio festivitate în semn de protest față de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan pe fondul deficitului bugetar lăsat de guvernările anterioare.

21 de curse speciale pentru copii

Primarul Mihai Chirica ia parte la mai multe momente festive, fiind prezent la Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu” (08:30), Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” (09:30), Colegiul Național (10:20), Colegiul „Costache Negruzzi” (10:40) și Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 (11:45).

Odată cu revenirea elevilor la cursuri, Compania de Transport Public reia programul normal și introduce 21 de curse speciale pentru copii, care circulă pe principalele trasee din oraș:

Traseul 3 (Dancu – Copou) – două autobuze, 07:05 și 07:15 din Rond Dancu;

Traseul 5 – un tramvai, 07:10 din Dacia;

Traseul 7 – un tramvai, 07:10 din Țuțora;

Traseul 8 – un tramvai, 07:15 din Țuțora;

Traseul 9 – două tramvaie, 07:00 și 07:10 din Tehnopolis;

Traseul 11 – două tramvaie, 07:00 și 07:15 din Dacia;

Traseul 19 – două autobuze, 07:00 și 07:15 din Canta;

Traseul 28 – două autobuze, 07:00 și 07:15 din Dacia;

Traseul 36 – două autobuze, 07:05 și 07:20 din Dacia;

Traseul 42 – două autobuze, 07:10 și 07:20 de la Frigorifer;

Traseul 43 – două autobuze, 07:00 și 07:20 din Păcurari;

Traseul 52 – două autobuze, 07:00 și 07:20 de la Piața ACB.

