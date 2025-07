Scor istoric la finala de la Wimbledon: 6-0, 6-0 pentru Iga Swiatek – Totul pare ireal! Nici măcar nu am îndrăznit să visez să câştig la Wimbledon

„Totul pare ireal! În primul rând, vreau să o felicit pe Amanda pentru două săptămâni minunate, indiferent de ce s-a întâmplat astăzi. Sper să jucăm mult mai multe finale aici şi la alte turnee. Nici măcar nu am îndrăznit să visez să câştig la Wimbledon pentru că era mult prea departe. Simţeam că sunt deja o jucătoare experimentată după ce am câştigat turnee de Grand Slam înainte, dar nu m-am aşteptat niciodată la o victorie finală aici”, a declarat Iga Swiatek la decernarea trofeului de la All England Club.

Swiatek s-a impus în doar 57 de minute de joc, sub privirile prințesei Kate, fiind prima jucătoare care câștigă o finală pe iarba londoneză fără să cedeze niciun set, începând din anul 1911.

Swiatek a câştigat până acum şase trofee de Grand Slam (patru la Roland Garros, unul la Wimbledon şi unul la US Open.

„Iga a jucat foarte bine de la bun început. Tot meritul îi revine ei. Cred că a reuşit să facă exact jocul pe care şi-l dorea. Din punctul meu de vedere, cred că am fost puţin paralizată nervos. Poate şi puţină oboseală acumulată în ultimele două săptămâni. Însă Iga mi-a făcut viaţa foarte dificilă. Este o jucătoare incredibilă, aşa cum am spus de multe ori. Ea merită această victorie. Înfrângerea a fost un pic greu de digerat, în timpul meciului şi imediat după. Nu aşa mi-aş fi dorit să decurgă prima mea finală de Grand Slam. Cred că şi eu am fost puţin şocată după aceea. Dar mi-am spus că mă voi întoarce mai puternică după toate astea. Nu e uşor să pierzi la zero într-o finală de Grand Slam. Dar pot vedea asta ca pe un aspect pozitiv şi o sursă de motivaţie pentru viitor. Evident că sunt o mulţime de lucruri pe care trebuie să le fac pentru a-mi îmbunătăţi jocul”, a declarat Amanda Anisimova după înfrângerea categorică din finala feminină a turneului de la Wimbledon.