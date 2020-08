Scos din ștreang la timp! Își transmitea live sinuciderea pe Facebook

Un barbat din Barlad a fost salvat de la moarte de politisti chiar in momentul in care voia sa sa-si transmita live sinuciderea pe Facebook. Barladeanul i-a destainuit unui prieten pe Facebook ca intentioneaza sa isi ia viata.

O echipa operativa si o ambulanta au ajuns la timp la fata locului in urma unui apel la 112 efectuat de cel caruia barladeanul i se confesase.

Familia barbatului, care se afla in aceeasi casa cu el in momentele pregatirii actului sinucigas, nu stia nimic despre ceea ce urmeaza sa se intample atunci cand politistii au ajuns la fata locului.

La insistentele politistilor, rudele au plecat sa-l caute prin casa si l-au gasit in pod, chiar cand se atarnase de o grinda. Nu intrase inca in stop cardio-respirator, dar dadea semne de sufocare.

A fost dat jos din streang de asistentul de pe ambulanta, care a inceput manevrele de resuscitare.

"Am fost solicitati la un caz aparte la Barlad, duminica seara, in jurul orelor 22.00. Victima, un barbat de 31 de ani, care avusese o tentativa de sinucidere prin spanzurare, a fost data jos din streang de asistentul nostru de pe ambulanta sosita prima la fata locului. Barbatul a fost intubat si stabilizat, fiind transportat in coma profunda la Spitalul Judetean Vaslui, unde a fost predat la UPU.", a precizat medicul urgentist Daniel Ungureanu.

Tanarul barladean este acum in afara oricarui pericol. "A fost astazi (ieri - n.r.) externat de la ATI Reanimare si este internat la Sectia Psihiatrie, este constient, cooperant si face tratament", a spus medicul Lelia Croitoru, directorul medical al SJU Vaslui.