Scrisoare deschisă adresată ieșenilor de președintele Consiliului Județean (P)

Dragi ieșeni,

Știu că sunteți foarte ocupați, că serviciul, începerea anului școlar, pandemia sunt lucruri care vă preocupă în mod deosebit în această perioadă. Vă rog să vă faceți timp 2 minute pentru a citi acest scurt mesaj.

Am insistat mult ca această campanie electorală să se desfășoare în mod civilizat, cu dezbateri pe proiecte și viziuni de dezvoltare a Iașului. Am vrut să avem confruntări pe idei, pe opinii din care ieșenii să aibă de câștigat. Din păcate, adversarii mei politici nu își doresc o astfel de campanie. Ei nu au proiecte cu care să vină în fața oamenilor, nu au realizări, nici profesionale și nici personale. Ca urmare, apelează la tot felul de practici de sorginte sovietică și preferă o campanie murdară, o campanie de denigrare în care, din păcate, aruncă cu mizerie inclusiv în membri ai familiei mele. Țin să precizez că nu am nimic de ascuns și că am încredere totală în justiție. Știu că dacă este formulată o plângere, ea trebuie analizată și verificată. Orice plângere, oricât de aberantă ar fi, are drept consecință întocmirea unui dosar. Precizez că până acum nu am fost chemat, nu am fost informat, nu cunosc vreun demers de verificare care să aibă loc asupra mea.

Nu este prima dată când împotriva mea se fac reclamații la instituții de control. De fiecare dată mi-am susținut nevinovăția, iar organele de control au dispus în consecință. Unii așa înțeleg să facă politică, prin șantaj, presiune, plângeri penale, reclamații pe la toate instituțiile statului, intoxicări media și manipulări în presă, în mediul online.

Am fost verificat de procurorii DNA pentru că nu am vrut să accept lucrări de mântuială pe drumurile publice. După ani de cercetări, stres, de atacuri ale adversarilor politici, am primit decizia de clasare pentru toate faptele de care am fost acuzat.

Am avut dosar penal și în urma unei reclamații făcute de penelistul Mihai Chirica. Și în acest caz dosarul a fost clasat.

În această perioadă, instituția pe care am onoarea să o conduc se află pur și simplu sub un asediu al instituțiilor de control, de cele mai multe ori la sesizarea adversarilor politici. Pentru ei dă bine în presă și în ochii oamenilor faptul că Popa este cercetat, îi ajută să pună etichete. Consideră că publicul larg nu face diferența dintre a fi cercetat penal, adică obiectul unui dosar și a fi urmărit penal, când apar indicii de vinovăție.

Denunț această campanie mizerabilă dusă împotriva mea și a familiei mele de adversari politici, de campanii agresive de presă duse de trusturi implicate direct în campania electorală.

În momentul în care am intrat în politică, mi-am asumat și astfel de atacuri, dar familia mea nu trebuie să sufere pentru că ministrul drujbar Costel Alexe vrea neapărat să fie președinte de Consiliu Județean.

Fac încă un apel la Costel Alexe. Chiar dacă nu este ieșean, trebuie să înțeleagă că Iașul este capitala culturală a României. Acum trebuie să încerce să se ridice la un alt nivel cultural, spiritual. El trebuie să vină în fața oamenilor cu decență, trebuie să explice de ce nu a făcut nimic pentru Iași pe parcursul a două mandate de deputat, de ce taie pădurile seculare ale Iașului și ale României!

Cu prietenie și considerație,

Maricel Popa,

Președintele Consiliului Județean și al PSD Iași

