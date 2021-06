Scule pentru vulcanizare – top 9 scule de care ai nevoie pentru o vulcanizare profitabilă (P)

Să deschizi o firmă în aceste vremuri este și mai greu decât era înainte. Pentru a te diferenția, trebuie să te asiguri că oferi clientului ceva nou, care să nu existe deja pe piață. Practic, să îi oferi un motiv pentru a te alege pe tine în loc să aleagă pe cineva care are mai multă experiență. Acest lucru se aplică și la deschiderea unei vulcanizări, iar cel mai bun mod de a dovedi că ești mai bun decât alți prestatori de acest fel de servicii este să folosești cele mai bune scule pentru vulcanizare

Dacă ai rezolvat deja toate formalitățile și ai reușit să deschizi afacerea pe care ți-o doreai de mult timp, noi te felicităm și îți deschidem ușa spre următorul pas, adică cel al alegerii sculelor de cea mai bună calitate. Există două mari motive pentru care trebuie să te orientezi mereu spre cea mai bună calitate în materie de orice, atunci când vine vorba despre firma ta, dar în special în materie de ustensilele folosite.

1. Cu scule bune de vulcanizare investești inteligent

Investițiile implicate în deschiderea unei firme sunt mari. Știm că este înfricoșătoare această idee, pentru că nu poate nimeni să ofere garanția succesului și va exista mereu teama că nu vei putea nici măcar să recuperezi investiția inițială. Cu toate acestea, știm și că nimeni care s-a lăsat doborât de frică nu a ajuns nicăieri în viață, așadar noi dorim să te felicităm dacă ai făcut acest pas!

Mai mult decât atât, vrem să îți reamintim faptul că atunci când vine vorba despre orice aspect al vieții, dacă investești în produse de proastă calitate, crezând că economisești bani, te înșeli pe tine însuți, pentru că produsele de proastă calitate nu doar că nu aduc rezultate de același nivel, dar nici nu durează mult. A spus cineva la un moment dat o vorbă foarte înțeleaptă și, deși nu ne amintim cine a spus-o, ne amintim esențialul: sunt prea sărac pentru a-mi permite lucruri ieftine.

Adevărul e că atunci când faci o investiție într-un obiect, într-o sculă, spre exemplu, este extrem de important să nu privești doar aspectul financiar. Decât să plătești sute de lei mai puțin pe un produs și să trebuiască să îl înlocuiești frecvent, mai bine investești o sumă mai mare de bani la început pe unul de calitate superioară, și nu vei fi nevoit să îl înlocuiești următorii 10 ani. Conceptul este simplu și practic, deși poate fi greu de pus în practică, dar noi vă sfătuim așa cum ne sfătuim prietenii și familia: alegeți înțelept și nu vă zgârciți atunci când trebuie să cumpărați ceva care vă va servi o perioadă lungă de timp.

Acest concept se aplică cu atât mai mult atunci când dețineți o vulcanizare și trebuie să cumpărați sculele de vulcanizare necesare. În acest tip de business, sculele pentru vulcanizare vor fi utilizate zilnic și se vor uza cu mult mai repede decât într-o casă de meșter care le utilizează o dată la câteva luni. Tocmai din acest motiv este extrem de important să ne axăm pe calitate. Bineînțeles, vor exista mereu pe piață furnizori cu supra prețuri, dar din acest motiv suntem noi aici. Noi încercăm să aducem calitate superioară la prețurile cele mai mici posibile, pentru că știm cât de important este pentru oricine să primească susținere în acest domeniu.

Mai mult decât atât, atunci când vizitați site-ul nostru pentru a vedea colecția de scule pentru vulcanizare pe care o punem la dispoziție, aveți și opțiunea de chat cu un operator. Așadar, dacă sunteți nou în domeniu și nu știți exact ce vreți sau aveți orice tip de îndoială, puteți oricând să comunicați cu noi. Echipa noastră de specialiști vă va ajuta pe cât posibil să vă găsiți drumul propriu alături de sculele noastre de cea mai bună calitate.

2. Cu scule bune de vulcanizare prestezi servicii bune

Există și cazul în care resursele financiare nu reprezintă o problemă pentru un antreprenor aflat la început de drum. Există multe persoane care înainte să se avânte în deschiderea unei afaceri aleg să aștepte, să se documenteze cum trebuie, să pună bani de-o parte și să calculeze de nenumărate ori posibile eșecuri sau impedimente ce pot apărea în proces. Dacă acesta este cazul vostru, trebuie să știți că vă apreciem răbdarea și spiritul antreprenorial. Știm că pentru voi fondurile inițiale nu reprezintă o problemă și suntem convinși că ați angajat profesioniști care să lucreze în cadrul noii voastre firme. Nu mai rămâne decât să discutăm despre calitatea sculelor pe care le veți pune la dispoziție în cadrul firmei voastre de vulcanizare și de ce trebuie să fie de cea mai bună calitate.

În primul rând, un set de scule de calitate durează mult mai mult decât un set de scule ieftine. Ceea ce este cu adevărat important este să prestați servicii bune. Există o mulțime de vulcanizări unde clientul merge, lasă mașina, vine să o recupereze, i se spune că problema a fost rezolvată, problema pare să fie rezolvată, însă în câteva zile apare din nou. Această problemă poate apărea dintr-o multitudine de variante: ori problema nu a fost rezolvată cu simțul răspunderii, ori problema nu era aceea care s-a crezut, ori a fost o lipsă de atenție din partea specialistului care lucrează la acea vulcanizare, ori, cel mai des întâlnit caz, sculele nu au avut calitatea necesară pentru a o rezolva.

Oricare ar fi cazul, ideea e că patronul a încasat banul, iar clientul nu este mulțumit. Din acest motiv trebuie să vă asigurați că ai voștri clienți nu doar pleacă mulțumiți din vulcanizarea voastră, ci și rămân mulțumiți, pentru că problema a fost rezolvată. Vreți să vă facă reclamă bună mai departe, la cunoscuții lor, nu?

Ce scule sunt necesare într-o vulcanizare

Nu putem enumera chiar toate sculele necesare într-o vulcanizare, pentru că la fel cum mașinile evoluează de la an la an, având noi și noi funcții, la fel și sculele apar din ce în ce mai multe, mai noi, mai sofisticate. Cu toate acestea, ne dorim să menționăm sculele de bază care nu trebuie sub nicio formă să lipsească nici dintr-o vulcanizare veche, nici dintr-una la început de drum.

1. Pistolul de umflat roți

Este absolut normal ca, prin utilizarea lor, cauciucurile să piardă aer și un pistol de umflat roți este absolut necesar în cadrul oricărei vulcanizări, pentru că este un instrument care se va folosi constant. Acest pistol este o unealtă simplă pentru o problemă simplă.

2. Petice universale

Un set de anvelope noi este extrem de scump. Din acest motiv, atunci când apare o problemă de tip fisură într-un cauciuc, iar proprietarul mașinii nu își permite să achiziționeze un cauciuc nou imediat, se recurge la tehnica peticitului. Desigur, nu este cea mai recomandată tehnică, soluția ideală fiind înlocuirea anvelopei, însă pentru o situație de urgență peticele universale sunt cea mai bună variantă. Aveți grijă, însă, aceste petice nu rezistă la nesfârșit, așa că recomandați clientului în cauză să înlocuiască anvelopa în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, aceste petice sunt ideale pentru cauciucuri de bicicletă, mingi de fotbal și, practic, orice înseamnă cauciuc care nu suportă o greutate prea mare asupra sa.

3. Cheie pentru roți

Cheia pentru roți este ideală pentru desfacerea sau strângerea șuruburilor, așa că nu trebuie să o ratați!

4. Levier

Pentru schimbarea și înlocuirea anvelopelor este esențial să aveți în vulcanizare un levier, însă aveți grijă să fie rezistent, căci operația de schimbare și înlocuire a anvelopelor nu este una tocmai ușoară.

5. Granule pentru echilibrat roțile

Echilibrarea roților, la fel ca pierderea de aer, este o procedură simplă și foarte des întâlnită, iar aceste granule nu trebuie, sub nicio formă, să lipsească din orice vulcanizare.

6. Set de contra-greutăți

Contra-greutățile sunt ustensile folosite pentru a corecta dezechilibrul roților cu jante din aliaj. Contra-greutățile sunt galvanizate pentru a proteja împotriva coroziunii si pentru a le oferi luciu. Sunt dotate cu o bandă adezivă puternică, care atașează contra-greutățile pe jantă, eliminând pericolul de cădere a acestora. Mai mult decât atât, dezlipirea ulterioară poate fi realizată doar cu o racletă specială, ceea ce face practic imposibil ca greutățile să cadă de pe suprafața roții, chiar și în cazul în care mașina circulă pe drumurile accidentate.

7. Set cretă pentru marcat roțile

O vulcanizare de succes are clienți diverși, cu probleme diverse, însă reușește să se mențină organizată. O metodă foarte practică de a se organiza este de a marca roțile, pentru a nu le încurca între ele. Creta este cel mai bun mod de a face acest lucru, deoarece este extrem de vizibilă pe roată și se curăță ușor.

8. Aparat de reparat riduri pentru anvelope

Este absolut normal să apară riduri pe anvelope, din cauza uzării acestora pe drumuri mai puțin line, iar un proprietar care își iubește mașina va dori să înlăture aceste riduri de la prima apariție, pentru a nu le permite să se agraveze în timp. Un rid care este lăsat să se adâncească va duce la fisurarea anvelopei, problemă mult mai gravă cu o soluție mult mai complexă. Așadar, un aparat de reparare a ridurilor pentru anvelope trebuie să fie prezent în orice vulcanizare.

9. Dispozitiv pentru vulcanizare la cald

Vulcanizarea la cald accelerata este recomandata in special pentru repararea anvelopelor cu profil mare al benzii de rulare, adică în cazul camioanelor, agricolelor, mașinăriilor utilizate în domeniul industrial, dar și in cazul umplerii pierderilor mari din anvelopa din cauza avariilor majore.

Există, bineînțeles multe alte scule și aparate necesare oricărei vulcanizări de succes, însă aceste 9 produse trebuie neapărat să fie prezente în orice vulcanizare, pentru că aceste aparate și scule sunt cele utilizate în cele mai des întâlnite probleme ce apar la cauciucuri. La Edepo, magazinul online de scule, le găsești pe toate la cele mai mici prețuri din România!