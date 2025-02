Sculpturi interesante, „zero” explicații. Luna Sculptorilor Români începe la Iași cu aceleași dileme ca anul trecut. „Arta stradală are nevoie de mediere”

Specialiștii în artă spun că lucrările contemporane, cum este cazul sculpturilor expuse prin oraș până pe 19 martie, necesită o „mediere culturală”, astfel încât orice trecător să poată înțelege pe loc de ce se află acolo și ce reprezintă. Un titlu alături de numele artistului și câteva date despre acesta nu sunt suficiente pentru o persoană care nu are contact zi de zi cu arta.

În cadrul acestei ediții a evenimentului Luna Sculptorilor Români, care are loc de pe 19 februarie până pe 19 martie, 53 de sculpturi sunt amplasate temporar în spațiul liber. Este un lucru bun că arta este promovată și că se investește în cultură, însă, așa cum explică și specialiștii din domeniu, ar trebui să existe o mediere adecvată, astfel încât mesajul lucrării de artă să fie accesibil publicului larg.

Pe 20 februarie, reporterii „Ziarul de Iași” au luat la pas străzile Iașului în căutarea sculpturilor expuse cu ocazia Lunii Sculptorilor Români 2025. Pe Strada Alexandru Lăpușneanu, în fața Cinematografului Trianon, am găsit sculptura „Simbioză”, realizată de Alexandru Podea, însă nu am identificat vreo informație despre ce reprezintă și ce ar vrea să transmită lucrarea respectivă.

Apoi, tot pe Strada Lăpușneanu, lângă corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, am dat peste o sculptură fără nume și fără autor. Trecătorii de la acel moment se uitau nedumeriți la statuia din mijlocul aleii, care nu era însoțită de vreo explicație.

Cristian Nae, profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, a explicat cât de importantă este medierea culturală. Potrivit acestuia, comunicarea intențiilor artistului și discursului curatorial, dar și evidențierea motivației care stă în spatele selecției anumitor sculpturi, ar ajuta publicul să înțeleagă lucrările de artă prezentate.

La rândul său, Oltița Cîntec, teatrolog, a spus că arta stradală, indiferent de genul ei, „are nevoie de mediere culturală”, întrucât este observată atât de cetățeni specializați în domeniu, cât și de persoane prea puțin familiarizate cu arta contemporană.

„Arta stradală, indiferent de genul ei, are nevoie de mediere culturală. E expusă în văzul tuturor, trecători familiarizați mai mult, mai puțin ori deloc cu arta contemporană, așa încât ideal este ca fiecare creație să fie însoțită de sumare precizări explicative, formulate accesibil. Un scurt text lămuritor plasat în imediata vecinătate e rezolvarea ideală. Evidența că obișnuințele de receptare se modelează prin informare și exercițiu trebuie luată foarte în serios”, a precizat Oltița Cîntec.

Managerul cultural George Pleșu a explicat că astfel de lucrări de artă contemporană au nevoie de informații de context, pentru a înțelege de ce au fost alese și ce anume transmit, iar o variantă simplă prin care poate fi făcut acest lucru ar fi amplasarea în zonă a unei plăcuțe cu informații despre piesa de artă. Lucrările din acest an sunt însoțite de plăcuțe informative, însă prezintă doar titlul lucrării, numele autorului, informații despre sculptor și activitatea sa, alături de un cod QR care duce spre pagina oficială a evenimentului.

Tot George Pleșu a spus că, după scandalurile stârnite de anumite lucrări de artă amplasate fără mediere în spațiul public ieșean, a organizat o serie de cursuri cu specialiști din țară și din străinătate, la care au participat chiar și angajați ai unor instituții culturale din Iași.

„Mai mult, am publicat și un volum colectiv cu textele din prelegerile publice, care poate servi atât cunoscătorilor, cât și celor interesați să pătrundă în lumea artei: «Cum înțelegem arta contemporană». Acum nu sunt în Iași și nu am apucat să văd lucrările. Dar dacă această mediere nu este făcută nici anul acesta corespunzător, după o serie de articole inclusiv în presa națională care criticau ediția de anul trecut și din acest punct de vedere, ar fi păcat, pentru că evenimentul este organizat din bani publici și cetățeanul are dreptul și nevoia de a fi ajutat să înțeleagă ceea ce se întâmplă”, a completat George Pleșu.